揭秘陆军“奇兵”比武：5类新型力量展开角逐

原标题：最大限度贴近实战 揭秘陆军“奇兵”比武

来源：观海解局

法制晚报·看法新闻（记者 张莹）据新华社报道，陆军“侦察奇兵-2018”比武竞赛近日在陆军步兵学院石家庄校区落下帷幕，来自陆军侦察部队的400余名侦察尖兵，就数十个侦察课目展开激烈角逐，检验陆军新质作战力量实战化训练水平。

“侦察奇兵-2018”竞赛为陆军“奇兵”系列新型力量比武竞赛项目中一项，这是陆军组建以来首次高规格组织新型力量比武竞赛。系列比武竞赛持续10天左右时间，比武的5个课目在5个不同地点举行。除石家庄外，另外四地为桂林、重庆、合肥、朱日和。

军事专家曹卫东接受人民网采访时表示，这次比武的方式和内容都非常新颖，突出了体系对抗，新型力量给陆军“猛虎”插上了翅膀。

新颖

5类新型力量展开角逐 并非坦克装甲车传统项目

7月9日上午，朱日和联合训练基地训练场内，来自陆军航空兵部队、空中突击部队共400余名官兵，展开了为期7天的比武竞赛。至此，陆军“奇兵”系列新型力量比武竞赛正式拉开帷幕，来自陆军所属50多个单位的2000多名官兵展开角逐，此次比武将持续到16日。

据陆军参谋部负责人介绍，“该系列比武竞赛共5场，分别在5省市同步实施，从内容设置到考场构设，从组织形式到裁评模式，都与以往不同。”

军事专家曹卫东介绍，陆军新型力量比武竞赛的形式、内容都非常新颖，竞赛项目分情报侦察、信息保障、陆航空中突击、电子对抗和特种作战五大类，不同于陆军传统力量比武中用坦克、装甲车、轻武器射击以及擒拿格斗作为主要项目。这次比武竞赛的规模非常大，地域非常广，课目非常多，难度非常高。五十多个单位，百余种竞赛课目，横跨大江南北，在中国广泛的地域里开展。

翻阅比武竞赛方案，记者发现，比武内容源于大纲又高于大纲，突出战斗性、应用性、综合性和竞技性，既有作战理论和传统的体能技能课目，也有信息化程度较高的精密武器装备操作，既有单人单课目较量，也有集体编组对抗，全程融入实战背景，多课目连贯实施。

在桂林赛区，15名特战旅指挥员操作自动步枪，采取卧姿、跪姿、立姿无依托方式，对静止和运动目标展开射击。令人惊奇的是，目标靶不再是单一的惯用的半身靶，而是采取半身靶、侧面跑步靶、胸靶和头靶混合出靶，大大增加了射击难度。

亮点

选拔区分多个层级 人人备战个个迎考

与以往比，除组织形式、环境构设、食宿管理等全程按作战要求外，参赛人员选拔也是一大亮点，尤其突出群众性，区分首长机关、分队指挥员、专业骨干、训练尖子等多个层级，既有军官也有士官，既有男兵也有女兵，采取选拔推荐和临机抽选相结合的方式确定，陆军5类新型力量部队官兵人人备战、个个迎考。

有关院校专家表示，仗怎么打，陆军就怎么建。参赛官兵既是新型作战力量部队的骨干人才，也是新型作战力量建设的探索者、实践者和创新者。通过此次比武，将进一步锤炼新型力量的基本作战技能、基本战术运用、基本指挥筹划，提升陆军体系作战、全域作战能力。

这次考核比武是陆军调整组建以来首次组织特种作战部队比武考核，通过真检实练，既选拔培养了一批特战尖兵，也梳理总结了特种作战力量建设发展中存在的问题短板，为特种作战力量战法训法创新注入新思想新理念。

神秘

“网电奇兵”赛场 无限逼近战场

神秘部队-“网电奇兵—2018”比武12日在合肥拉开大幕。无形战场里的斗智斗勇，方寸屏幕后的搏杀较量，这些仿佛电影大片的情节，都在比武赛场上演。陆军“网电奇兵-2018”比武竞赛中，两百多名由各单位推荐和陆军机关随机抽选的官兵同台竞技，标志着以往作为支援配属单元的网电力量正从幕后走向台前。

走进比武的场地，先刷新了人们对网电比武的认识，连日暴雨让脚下极其泥泞，而暴雨后的高温更让野战帐篷里如同火炉，仅仅几分钟工夫，已经全身大汗。网电对战不应该在空调房里对着屏幕与敌较量吗？“战场哪来那么好的条件”，陆军参谋部信息保障局王立军局长表示，网电力量不是战场的局外人，同样面临着严酷环境对身心的摧残。“这次就是把赛场变成战场，所有场地野战设置，所有人员战斗着装，所有项目连贯实施，让比武最大限度贴近实战。”

不同于其他类型比武，没有激动人心的大场面，网电比拼的是精准性和判断力，对官兵的操作性要求极高。这次比武按实战要求设置比赛内容、按作战进程设计考核要点、按战术规范评判作业效果。竞赛中，指挥员在联合作战背景下进行作业，装备操作既考技能又考机上勤务和战场防护，使赛场无限逼近战场，“战味”更加浓厚。

责任编辑：刘光博