长生生物会疫苗市值已蒸发125亿 会被强制退市吗

原标题：长生生物会被强制退市吗？高俊芳儿子张洺豪：最坏结果是退市

毫无悬念，长生生物迎来第7个跌停。7月24日，长生生物再报跌停，报收11.75元/股，自“疫苗事件”以来，总市值蒸发125亿元。不出意外，跌停仍将继续。

“要么退市，（长生生物）赔偿也是要命的。”一位市场人士说。

长生生物“疫苗事件”不断发酵，最高层批示、公司全面停产、高俊芳等15人被刑事拘留，基金将长生生物的估值下调至3.96元，这意味着长生生物还将面临10个跌停板。

长生生物今天公告，将于7月26日“戴帽”被实施其他风险警示，公司股票简称由“长生生物”变更为“ST长生”。

长生生物会被强制退市吗？

长生生物此前称，公司股票可能存在被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市的风险。分析认为，长生生物被强制退市的可能性不小。

高俊芳的儿子、长生生物副董事长张洺豪独家回应新京报理财帮（ID：banglicai）时说：“（对公司的严重后果是）没了呗，该退市退市。”

记者 | 王全浩 阎侠 李云琦

今日提要：

15人被刑事拘留 长生生物将被“ST”

今日晚间，上市公司长生生物发布公告称将从7月16日起被实施其他风险警示，股票简称由长生生物更为“ST长生”，公司股票交易日涨跌幅限制在5%。

根据长生生物的公告，目前长春长生停止狂犬病疫苗生产及销售。子公司所有产品已被暂停批签发。除了百白破联合疫苗、冻干人用狂犬病疫苗产品责令停产外，公司经研究决定对公司其他产品也采取全面自主停产，以上生产车间在停产期间自查自纠，进行全面、彻底的整改。目前复产时间不确定。

长生生物称，全面停产将对长生生物业绩产生重大负面影响。

7月24日，既公司被立案调查后，长春长生生物科技有限责任公司高某芳等15名涉案人员被刑事拘留。长生生物“疫苗事件”不断发酵，引发最高层批示，长生生物也已经遭遇7个跌停，自“疫苗事件”曝出至今，长生生物市值已经蒸发124亿元。且跌停仍在继续。

长生生物日前引发基金纷纷下调估值。目前在下调估值的机构中，东方基金下调的估值最低，下调至3.96元。东方基金3.96元的估值意味着长生生物还将面临10个跌停板。值得注意的是，基金公司的估值调整只是暂时调整，如果情况发生变化，基金公司或将重新调整估值。

长生生物距离退市有多远？

高俊芳儿子张洺豪：该退市退市

最高层批示、公司停产、责任人被刑事拘留、股票跌停板数量不断刷新，长生生物距离退市有多远？

“长生生物有可能退市，重大违法违纪触发退市。”一位市场人士说。

财经评论人士皮海洲认为，从2014年起，A股推出了强制退市制度。但该项退市制度，主要是对欺诈发行及重大信息披露违法公司进行强制退市。实际上，长生生物在狂犬疫苗上面严重造假，其性质比欺诈发行严重得多。毕竟欺诈发行只是谋财，但在狂犬疫苗上面严重造假，这不仅是谋财，而且还是害命，这样的公司应坚决将其退市。但奇怪的是，A股市场还不能以此为由直接将其退市。

如今，市场把长生生物强制退市的希望寄托在证监会对长生生物涉嫌信息披露违法违规问题的立案调查上，这其实是一种本末倒置。毕竟即便长生生物信息披露违法违规，这也不构成杀人罪，但在狂犬疫苗问题上严重造假，这是直接的谋财害命。二者性质孰轻孰重是显而易见的。

而在财经评论人士朱邦凌看来，长生生物被强制退市的可能性不小。

其一，长生生物长春长生在冻干人用狂犬病疫苗生产过程中存在记录造假，这个造假行为本身就是重要的信息披露违法违规；其二，去年曾生产劣质儿童疫苗，但公司年报未披露，也涉嫌信息披露违法违规；其三，长春长生涉及多起行贿，通过行贿地方医院、疾病防疫部门，给予回扣方式推销其产品，这种行为可能涉嫌构成重大违法；其四，媒体报道长生生物借助阴阳合同上市，那么长生生物可能涉嫌业绩造假、欺诈上市。

对于退市，长生生物在7月23日就表示，公司股票可能存在被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市的风险。

对于“疫苗事件”对公司的影响，高俊芳的儿子、长生生物副董事长张洺豪独家回应新京报理财帮（ID：banglicai）时说：“（对公司的严重后果是）没了，那还有啥？该退市退市。”他说，现在公司整体处于停产状态。

富国基金、质押方兴业证券等悲催踩雷

“如果退市，持有其股份的投资者、基金和券商可能会面临巨大的损失。但是否给予退市的处罚，处罚的程度要看监管层的意见和决定，无法进行预测。” 前海开源基金董事总经理杨德龙说。

从踩雷基金来看，截止今年一季度，11只公募基金持仓长生生物，持有数量占流通股比例为2.3%。

其中，富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金持仓数量最多，共计持有862.01万股。长生生物同时也是该基金的第5大重仓股，占净值比达到了4.38%。同花顺数据提供的机构成本（估算）为17.08元。

此外，华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金分别持有65万、30万股，位列2、3位。分别为第6大重仓股和第10大重仓股，占净值比分别为2.25%、1.80%。

悲催踩雷的还有质押方兴业证券和平安证券，兴业证券持有长生生物1.7亿质押股份，目前来看隐患颇大。

随着股价不断下跌，长生生物大股东、控股股东的质押股份面临平仓风险。中登公司公布的数据显示，长生生物股权被质押了28%，其中大部分质押方为兴业证券。

比如，长生生物副董事长张洺豪（董事长高俊芳之子），持有长生生物1.74亿股，占公司总股本的17.88%。包括7月23日补充质押的7336万股，目前其已累计质押1.67亿股，占其所持股份的95.86%，质押方均为兴业证券。

除了兴业证券，平安证券也持有部分长生生物质押股份。长生生物大股东，芜湖卓瑞创新投资管理中心（有限合伙），也在去年5月份，向平安证券质押了4943万股股份，质押期为两年。

有市场人士分析认为，按照质押日收盘价14.5元计算，预估此次补充质押的平仓线约在7元，长生生物预计4个跌停后，质押股份有平仓风险，张洺豪需要补充质押，不过目前的情况是，张洺豪95.86%的股份已经质押。

值得注意的是，为了防止长生生物董监高卖出股票，深交所已经启动了限售机制。查看细则意味着，在调查期间，高俊芳家族向证券公司质押的股权即使发生爆仓情况，证券公司也无法在二级市场卖出，只能寻求其他途径。

评论

长生生物因重大违法强制退市的可能性有多大？

财经评论人：朱邦凌

长生生物造假事件不断发酵。在高层做出批示和派驻调查组后，长生生物已经成了“疫苗界三聚氰胺”，陷入了全民舆论漩涡。甚至长生科技官网也被黑客攻击，并配图“不搞你，对不起祖国的花朵”。

其中关键的是，长生生物收到证监会调查通知书，公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。如果公司被监管部门最终认定存在重大违法行为或移送公安机关，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能存在被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市的风险。

那么，长生生物在被监管部门立案调查后有没有退市可能？长生生物会否因重大违法强制退市？应该说这种退市可能性还是存在的，甚至可能性还不小。公告说，公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，那么长生生物目前涉嫌哪些信息披露违法违规行为呢？

其一，长春长生在冻干人用狂犬病疫苗生产过程中存在记录造假，这个造假行为本身就是重要的信息披露违法违规。

《证券法》涉及信息披露规范的主要是第63条和第193条。这些规定要求：发行人、上市公司依法披露的信息，必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。可见，证券法上的信息披露违法主要包括三大类：虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。信息披露违法的表现形式实在太多了，种类和类别也各不相同。

长春长生疫苗生产过程中存在记录造假，就涉嫌“虚假记载”。7月15日，国家药监局发布通告，称在飞行检查发现吉林长春长生生物科技有限责任公司冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假，严重违反相关规定。这个事实，恐怕就是长生生物信息披露违法违规中“虚假记载”的主要依据。

其二，去年曾生产劣质儿童疫苗，但公司年报未披露，也涉嫌信息披露违法违规。

2017年11月，原国家食药监总局通报，长生生物25.26万支百白破疫苗“效价指标不符合标准”，要求立即停止使用不合格产品，责令上报2批次不合格疫苗出厂检验结果。“效价指标不符合标准”，即疫苗没有免疫效果。 长生生物随即公告，虽然百白破疫苗可能影响免疫效果，但对人体安全性没有影响；“问题疫苗销售收入只占83万元，对生产经营毫无影响”。

根据长生生物的公告，在被查之前该批次约25万支疫苗几乎已全部销售到山东省疾病预防控制中心。在2015年年报中，公司百白破批签发量约562万人份，位列公司在售6种疫苗产品之首，足见其重要性。公司在2016年、2017年年报中仍称，长春长生目前在售产品包括吸附无细胞百白破联合疫苗等。然而，2016年和2017年年报中，百白破这一重要疫苗产品的批签发量却没有披露。另一个变化是，百白破也消失在近两年的在售产品图片列表中。直至近日，一纸行政处罚书揭开了百白破消失的秘密。然而，随着立案调查时间的曝光，围绕百白破的更多疑团随之而来：百白破究竟是何时被检验出不合规的？百白破生产车间又是何时停产？作为公司六大疫苗产品之一，百白破停产为何没有对长生生物近两年业绩带来波动？去年10月至今，长生生物为何一直对此秘而不宣？上市公司是否涉嫌信披违规，值得追问。

其三，长春长生涉及多起行贿，通过行贿地方医院、疾病防疫部门，给予回扣方式推销其产品，这种行为是否涉嫌构成重大违法行为？

2017年，长生生物的推广服务费为4.42亿元，相比2016年翻倍。然而，在疫苗销售的过程中，长生生物（长春长生）员工、经销商卷入到了多起刑事案件中。他们通过行贿有采购权限的相关部门，给予有关人员回扣的方式推销疫苗产品。

据第三方软件统计，涉及长生生物的法律文书中，“贪污贿赂”类案件最多，为20例。自2010年以来，长春长生销售人员已涉及多起向地方医院、疾病防疫部门负责人行贿的案件。据中国裁判文书网显示，涉及长春长生的司法裁定书中，10余起均是通过回扣的方式行贿，所涉及的疫苗则包括狂犬、水痘、乙肝、流感等多种；其中，72元/支的冻干狂犬病疫苗其回扣额高达20元/支。

其四，媒体报道长生生物借助阴阳合同上市，那么长生生物是否涉嫌业绩造假、欺诈上市？

山东兆信生物科技有限公司与长生生物有一起4000多万元纠纷，它曾是长生生物在2015年的第一大经销商。山东兆信一名已经离职人士透露，这起案件的数据山东兆信并不认可，“他（长生生物）上市时山东兆信做配合，做假数据。由此产生阴阳合同，做报表的时候几家公司配合长生生物助力其上市。”

今年3月，沪深交易所对重大违法强制退市制度进行了细化和明确，明确了上市公司因重大违法暂停上市、终止上市的标准、程序等事项，严格执行重大违法强制退市制度。对重大违法行为全方位覆盖，不姑息、不迁就，着力维护市场健康秩序。今年以来，沪深交易所已有5家上市公司确定退市。预计未来常规退市和强制退市将成为A股市场常态。

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责任编辑：张义凌