外媒称中国援建卢旺达医院造福当地:民间交往缩影

原标题：外媒称中国在卢旺达援建医院造福当地：中卢民间交往缩影

参考消息网7月25日报道 卢旺达《新时代》日报网站7月23日刊登题为《马萨卡医院：卢旺达和中国民间交往的缩影》一文。作者为米歇尔·恩库伦齐扎。文章摘编如下：

这是一个繁忙的周五上午，在基库基罗地区的马萨卡医院里，来自中国的牙医哈西达·赖（音）和他的卢旺达同事伊曼纽尔·杜萨贝被患者们簇拥着。

这两名医生用英语和汉语交流，这有利于他们与患者沟通。杜萨贝在中国攻读硕士学位期间学会了汉语，他成为患者与不会说卢旺达语的赖医生之间的沟通渠道。

赖医生在马萨卡的这家医院已工作一年有余。在中国政府的资助下，这家医院于2011年建成。它提供多项服务，既包括妇产科、内科、儿科、影像学、外科、肺结核治疗，也包括营养科、麻醉科、艾滋病治疗、门诊、急诊、牙科和心理健康服务。

这家医院每天接待300至350名患者，为基库基罗地区的大约38万人口以及加萨博和鲁瓦马加纳地区的部分人口提供服务。

医疗领域成为两国考虑加强合作的领域之一。马萨卡医院是两国47年合作的成果之一。

赖医生说：“我去年来到卢旺达之后，为了能够与患者交流，我必须与这家医院的医生们建立密切联系，因为大部分患者既不懂汉语，也不懂英语。我们与卢旺达的同事和中文翻译合作，这样有利于我们提供医疗服务。”

赖医生告诉《新时代》日报，他在卢旺达有丰富的从医经验。

他说：“我来到卢旺达之后已经治疗了上千名患者。”

他解释说，卢旺达和中国的合作应该持续下去，这样才能确保把知识和技能传授给卢旺达医生。

赖医生说，考虑到每天来医院就医的患者太多，有必要在设备和人力资源方面增强医院的实力。

他说：“根据两国达成的奖学金制度，卢旺达可以派更多医生去中国提高技能。我们能够互相学习。”

赖医生也是口腔修复学方面的专家——这门学科是牙科的分支，主要研究牙齿和口腔其他部分人工替代品的设计、制造和安装。马萨卡医院尚未引入这一服务项目。

马萨卡医院院长马塞尔·乌维泽耶估计，中国医生每年至少为1.5万名患者提供治疗，在工作日平均每天治疗60名患者。

他说，中国医疗队为这家医院的牙科、普通外科和麻醉科提供支持。他们还带来了中医和整形外科服务，后者是对骨骼、肌肉或其他部位畸形进行矫正的医学分支。

乌维泽耶说：“我们在技能上存在差距，尤其是在中国医生为我们提供培训的牙科和整形外科领域。我们目前的中国医疗队由6人组成，这支队伍每两年进行一次人员轮换。他们还对人体疼痛部位进行加热，这与卢旺达人治疗头痛的传统疗法类似。”

据乌维泽耶介绍，目前正计划通过增加服务项目和患者接待能力，将这家医院改造成一家中心医院。

他说：“我们需要高科技设备。我建议派更多的卢旺达医生去中国提升技能。”

负责外交、区域合作与东共体事务的国务部长奥利维耶·恩杜洪吉雷海最近对媒体说，卢旺达和中国将签署多项协议。人们预计其中将包括扩建马萨卡医院的内容。

乌维泽耶说，与中国医生合作有助于提高医院员工的技能。

他说：“我们有十多名医生学会了汉语。根据双边奖学金制度，三名医生去中国攻读硕士学位，其中一名（牙科）医生已经毕业并回到我们的社区工作。”

杜萨贝是中国奖学金项目的受益者，他专攻牙种植手术——这项手术用类似螺钉的金属桩替换牙根，以及用义齿替换受损或缺失的牙齿，这些义齿的外形和功能与真实牙齿高度相似。杜萨贝从2012年开始在这家医院工作。

他说：“我在中国收获了很多东西。除了技能上的提升，我还积累了临床和专业经验，适应能力也得到提高。”（编译/卿松竹）

资料图片：这是2015年10月19日在卢旺达马萨卡拍摄的中国援建马萨卡医院。新华社记者 杨孟曦 摄

责任编辑：张义凌