原标题：出海记|中企联合参与迪拜光热电站项目 开拓海外高端市场

参考消息网7月25日报道 境外媒体称，据中国丝路基金网站公布，该基金与沙特国际电力和水务公司共同投资目前全球规模最大的光热电站项目——迪拜光热电站项目，上海电气为项目EPC（设计、采购、施工）总承包商。

据香港《经济日报》网站7月23日报道，迪拜光热电站位于迪拜阿勒马克图姆太阳能园，合计发电容量700兆瓦，是迪拜“清洁能源战略”的重要组成部分，丝路基金以股权方式投资该项目。

丝路基金称，此次投资迪拜光热电站项目，有助于“一带一路”建设与阿联酋能源发展战略有效对接，推动中国和阿拉伯双方在“一带一路”框架下的深入合作，助力中国电力企业转型升级并开拓国际市场。

另据彭博商业周刊中文网7月23日报道，中国丝路基金将收购正在阿联酋建设中的全球最大单站太阳能发电厂24.01%的股权。

根据沙特阿拉伯的ACWA Power Barka SAOG 7月22日发布的声明，ACWA和迪拜电力水务局（Dubai Electricity & Water Authority）也是这个700兆瓦（MW）项目的联合开发方。这座发电厂将结合中控塔和槽式集热技术获取太阳能，存储在熔融盐系统并产生蒸汽日夜发电。

声明称，迪拜拟到2030年将清洁能源比例提高至25%，该项目正是相关方案的部分内容，预计每年可节省240万吨碳排放。ACWA表示，这座发电厂料以每千瓦时7.3美分的平准化电价全天候发电，可在无补贴情况下与化石燃料发电竞争。

参考消息网-出海记记者了解到，7月20日，丝路基金同迪拜水电局交换了与沙特国际电力和水务公司共同投资迪拜光热电站项目的协议。迪拜光热电站是目前全球规模最大光热电站项目。

迪拜水电局由迪拜电力公司及迪拜水务局于1992年合并成立，是迪拜唯一供电方和供水方。迪拜水电局作为迪拜政府全资所有企业，负责设定迪拜市场的水电价格，并接受迪拜政府监管。迪拜水电局在迪拜境内供电用户超过60万，供水用户超过50万。

沙特国际电力和水务公司是沙特政府基金和私人共同投资的企业，是沙特电力和海水淡化项目的领先开发商，由其投资、开发、拥有并运行的项目遍布西亚、北非、南部非洲和东南亚的10个国家。

参考消息网-出海记记者还了解到，今年4月13日，上海电气与沙特国际电力和水务公司在沪签订迪拜水电局光热四期700兆瓦电站项目总承包合同。

成为该工程总承包商，是上海电气全面推进清洁能源产业领域的一个重要里程碑，标志着上海电气光热发电技术进入到新的发展阶段，已跻身世界顶尖新能源装备领域。而项目的签订，不仅为中国技术、装备、工程“走出去”，参与世界前沿科技作出积极探索，也成为了中国装备制造业企业挺进海外高端市场的成功案例。

上海电气董事长郑建华表示，该项目是上海电气首次成功进入中东海湾地区市场，促进了上海电气与世界一流开发商在新能源领域的合作，也将为上海电气挺进欧美市场起到示范带动作用。

据悉，迪拜700MW光热发电项目是迪拜穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆太阳能园区第一阶段第四期项目，前三期使用的都是光伏技术。

项目总投资约40亿美元，由迪拜水电局、沙特电力ACWA和中国丝路基金等共同投资，上海电气为总包商，西班牙Abengoa和上海电气亮源光热工程有限公司为技术供应商，沙特电力（ACWA）全资子公司NOMAC将负责运营，项目购电方为迪拜水电局。中国工商银行、中国银行、中国农业银行等多家中资金融机构参与了该项目融资。

资料图：2015年5月2日，在意大利米兰世博会中国企业联合馆，一名小朋友在上海电气集团电机模型前驻足。（新华社）

责任编辑：张义凌