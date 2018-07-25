北京疾控:未采购长生生物和武汉生物问题疫苗

原标题：北京疾控：未采购两公司问题疫苗
新京报快讯（记者戴轩）记者刚刚获悉，近日，北京市疾病预防控制中心针对药监部门公布的关于长春长生生物科技有限责任公司狂犬病疫苗、长春长生生物公司百白破联合疫苗（批号：201605014-01）、武汉生物制品研究所有限责任公司百白破疫苗（批号：201607050-2）进行了认真核查。经查，中心没有招标采购过上述批次的问题疫苗。市疾控称，将密切关注事态进展，根据国家有关部门的权威通报采取相应措施。
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