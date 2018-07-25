北京遇“台风雨” 雨停后继续闷热进入蒸笼模式

“安比”自上海登陆，途经江苏、山东、河北、天津、北京、内蒙古、辽宁、吉林和黑龙江等省份。

原标题：北京遇“台风雨” 雨停后继续闷热

台风过境，携风带雨。

受今年第10号台风“安比”减弱低压北上的主雨带影响，7月24日3时前后开始，北京自东南向西北出现降雨，夜间大部分地区出现雷阵雨，到今晨雨基本下完。

台风影响北京并不罕见，有气象资料以来，曾经有7次台风减弱后的低压经过或接近北京。

7月24日，受台风“安比”影响，北京刮风下雨。在天坛公园里，一个孩子在雨中游乐。新京报记者 王嘉宁 摄

北京再遇暴雨

受台风“安比”影响，北京地区7月23日20时起自东南向西北出现降雨，东部地区大雨到暴雨，局地大暴雨。至24日13时降水量（毫米）显示，全市平均39.8毫米，城区平均47.3毫米，最大通州101农场，达146.1毫米。

北京市气象台于7月23日17时发布暴雨蓝色预警和大风蓝色预警，并于24日9时升级发布暴雨黄色预警，此前在昨晨密云、平谷、通州、顺义、大兴和朝阳区已发布暴雨黄色预警信号。随后，北京通州、顺义和平谷升级发布暴雨橙色预警。

北京市气象局于7月23日17：05启动Ⅳ级应急响应，24日9：05升级为Ⅲ级应急响应。

市规划国土委和市气象局24日9时联合升级发布地质灾害气象风险橙色预警。未来24小时，房山、门头沟、海淀、丰台、石景山、昌平、怀柔、密云、延庆、平谷等山区发生泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害的风险高，请注意防范。

预报显示，26日开始，降雨结束，北京地区基本又被笼罩在副热带高压（以下简称副高）中，也就是即将进入闷热的蒸笼模式。

7月24日，广渠路，市民们在雨中出行。 新京报记者 王贵彬 摄

河北天津发布史上首个台风预警

据中国天气网，23日下午，天津市、河北省气象台先后发布台风蓝色预警信号。这是自2007年中国气象局正式实施《气象灾害预警信号发布与传播办法》以来，天津、河北首次发布台风预警信号。

中央气象台介绍，昨日，北京东部、天津、河北东部降暴雨，天津蓟县及河北廊坊、承德、秦皇岛出现大暴雨（100~135毫米），秦皇岛局地达221毫米；环渤海地区出现7~8级阵风，辽宁大连沿海、河北秦皇岛沿海及天津沿海有10~12级阵风。

中央气象台7月24日18时继续发布暴雨黄色预警。7月24日20时至25日20时，北京东部、内蒙古东南部、辽宁西南部、吉林西部、黑龙江中西部、广西西部和南部、广东西南部、云南东南部等地有大到暴雨。

另外，中央气象台7月24日18时继续发布台风蓝色预警。今年第10号台风“安比”（热带风暴级）的中心已于24日17时前后移入辽宁省凌源市境内。预计，“安比”将以每小时40~45公里的速度向东北方向移动，将于25日凌晨在内蒙古东南部地区变性为温带气旋。

7月24日，大雨，市民们挤在公交车内。 新京报记者 王贵彬 摄

■ 释疑

1 为何“安比”能持续北上？

7月22日，台风“安比”自上海登陆，在此之后继续北上，内蒙古、辽宁、吉林和黑龙江等省份均迎来较强降雨。

专家表示，“安比”能够以热带风暴级强度持续北上影响的原因有两个：一是登陆后的行进路线靠近海岸线，这使得“安比”有一半结构留在海上，一半在陆地，海洋上源源不断的水汽和良好的环境助其保持相对完整“形体”；二是地形相对平缓，江苏、山东大部地区以平原丘陵为主，坡度较缓、起伏小，对于减弱台风强度影响不大。

2 今年已有多少台风登陆？

中央气象台首席预报员许映龙介绍，今年6月以来，西北太平洋及南海的台风活动较往年相比更为明显和活跃。截至7月24日，已有11个台风生成，与历史同期相比偏多3.5个，其中，6月份生成了4个台风，而往年只有1.8个台风生成；7月以来台风生成个数接近历史同期水平。

同时，今年登陆我国的台风已有4个，偏多于历史同期水平的2.1个。除了台风“艾云尼”是在6月初登陆之外，台风“玛莉亚”“山神”和“安比”则是在7月11日至22日先后登陆我国，时间较为集中。

3 为何今年台风多？

今年7月中旬之后，副高呈加强北抬的趋势。同时，南半球冷空气在这个时期相对活跃，当其越过赤道后，在地转偏向力的作用下，便会产生赤道西风。

目前，赤道西风已推进至东经160°附近，副高南侧的偏东风与赤道西风之间产生了比较强的气流辐合，在卫星云图上表现为西北太平洋和南海海面上会出现多个对流云团，加之合适的大气环流动力条件和海温条件，则容易生成多个台风。

4 今年的台风有何特点？

据许映龙介绍，纵观今年生成及登陆我国的多个台风，首个登陆台风时间偏早、台风极值强度和登陆强度总体偏弱特征明显，且台风主要集中在华南、华东。

例如，台风“艾云尼”于6月6日就已在广东省湛江市徐闻县沿海登陆，比多年平均的首个登陆我国的台风提早了25天。

“另外，今年台风登陆我国的强度与往年相比总体偏弱，往年台风登陆我国的平均强度为30.9米/秒（11级），但今年以来台风登陆我国的平均强度仅为25.2米/秒（10级）。”许映龙说。

新京报记者 邓琦 实习生 王雨晴

责任编辑：张义凌