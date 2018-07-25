北京通州将严控土地房价 与北三县统一规划管控

原标题：通州要与北三县统一规划管控

中国共产党北京市第十二届委员会第五次全体会议7月23日、24日召开。全会研究讨论《北京城市副中心控制性详细规划（送审稿）》，总结上半年工作，部署下半年任务。市委书记蔡奇讲话。市委副书记、市长陈吉宁就《北京城市副中心控制性详细规划（送审稿）》作说明。

推动公共服务等向北三县延伸布局

全会强调，规划建设北京城市副中心，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署，是千年大计、国家大事。要始终坚持以习近平总书记对北京重要讲话精神为根本遵循，全力以赴把城市副中心规划好、建设好。要把城市副中心打造成北京的重要一翼。北京城市副中心与河北雄安新区同为北京新的两翼，战略地位非常重要。从目的和功能看，规划建设城市副中心是为了承接中心城区功能和人口疏解，以缓解人口资源环境矛盾，治理“大城市病”，更好服务保障首都功能。要全面提升城市副中心承载力和吸引力，形成配套完善的城市综合功能，使疏解的功能和人口能够扎下根、留得住。从战略定位看，要打造好“三个示范区”。打造国际一流的和谐宜居之都示范区，要坚持以人民为中心的发展思想，创造优美的宜居宜业环境，让人民群众生活得更方便、更舒心。打造新型城镇化示范区，重在城乡融合，以城市副中心的155平方公里带动通州全域906平方公里的发展，同步规划建设好特色小城镇、美丽乡村，使之成为城市副中心的重要补充。打造京津冀区域协同发展示范区，是要对周边地区发挥辐射带动作用。通州区要与廊坊北三县地区统一规划、统一政策、统一管控，推动交通、公共服务、产业等向北三县地区延伸布局。强化交界地区规划建设管理，坚决遏制贴边发展和无序蔓延。从空间结构看，要构建“一带、一轴、多组团”的空间结构，坚持全域管控，统筹安排好生产、生活、生态空间，合理布局功能性项目，做好战略留白，塑造集约紧凑、大疏大密的城市格局。

避免出现圈地炒房、物价异常上涨

全会强调，要努力创造经得住历史检验的“副中心质量”。规划要高质量。以最先进的理念、最高的标准、最好的质量，落实“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”的要求。建设要高质量。发扬“工匠精神”，把高质量要求融入到设计、施工、运营的每个环节，着力打造绿色城市、森林城市、海绵城市、智慧城市、人文城市、宜居城市，精心打造好每一个街区、每一栋建筑。管理要高质量。落实精治共治法治要求，形成多元共治的社会治理格局，全面提升城市精细化管理水平。严控土地、房价，避免出现圈地炒房、物价异常上涨等现象。

全会强调，要加强城市设计，着力突出水城共融、蓝绿交织、文化传承的城市特色，塑造京华风范、运河风韵、人文风采、时代风尚的城市风貌。要以水兴城，促进水城共融。以大运河为主脉，建设富有活力、充满魅力的亲水城市；充分借鉴古人“堰”的理水智慧，以通州堰为核心构建分洪体系，构筑千年城市的水安全格局。要大尺度绿化，突出蓝绿交织。规划建设好城市绿心和潮白河公园，大幅度增加绿色空间总量，让城市副中心矗立在森林环抱之中。要传承文化，实现古今同辉。以大运河、古道文化串联起各遗产点，积极培育文化探访路线，深化“一河三城、一道多点”整体保护格局，擦亮历史文化金名片。要创新思路，管控好建筑基准高度，坚持小街区、密路网、林荫化，营造低密度、舒缓有序、尺度宜人的城市风貌。要缝合城市，打造城市设计典范。将六环路入地改造作为重要的城市基础性骨架工程，有效织补城市空间，推动两侧城市功能互动发展和创新功能集聚，形成一条清新明亮的创新发展轴。

实现医疗、教育、养老等充分共享

全会强调，要努力建设未来没有“城市病”的城区。全面提升设施服务水平。高效集成轨道、综合管廊等地下设施，有效组织串联地上公共服务，做到“一刻钟社区服务圈”全覆盖，实现医疗、教育、养老等公共服务充分共享。构建通畅便捷的交通。坚持公交优先，加强市郊铁路、地铁、地面公交之间的衔接，保障绿色出行需求。切实改善居住条件。科学把握职住比，均衡布局公共服务资源，注重吸引年轻人来定居、创业。综合治理环境污染。全面降低污染排放，基本消除重污染天气；层层落实河长制，改变九河下梢致污局面；加强固体废弃物处理设施建设，全面实施生活垃圾强制分类。推进新老融合发展。以新建区发展推动老城区功能置换和产业升级，重点发展商务服务和文化创意产业，做好生态修复和城市修补，完善公共服务体系，全面提升老城区品质。

下半年重点工作部署

继续加强“四个中心”功能建设

●政治中心方面，做好服务保障，努力营造安全优良的政务环境。

●文化中心方面，按照“一核一城三带两区”的布局，做好首都文化这篇大文章。

●国际交往中心方面，超前谋划并加强国际交往设施和能力建设，抓好雁栖湖国际会都和国家会议中心扩容提升。

●科技创新中心方面，把“三城一区”紧紧抓在手上，每年都要有新进展。

持续抓好“疏整促”专项行动

●疏解，坚持疏控并举，在中心城区严格控增量，有序疏存量，实现人跟功能去留。平原地区新城要提高自身综合承载能力，承接中心城区适宜功能。

●整治，坚持先立后破、立破并举。今年定的任务都必须完成。

●提升，抓好腾笼换鸟，提升产业业态，及时织补菜场、便民商业网点，加强“留白增绿”，让群众有获得感。

深入推进京津冀协同发展

●高质量推进城市副中心建设。以交通基础设施和重要功能节点建设为重点，有序拉开城市副中心框架。

●全力支持河北雄安新区建设。落实战略合作协议，组织实施好“交钥匙”项目。

●积极推进雄安新区中关村科技园建设。

●共同推进京雄城际等项目建设。

●统筹推进新机场及临空经济区建设。

●抓好生态、交通等重点领域工作。

努力推动经济高质量发展

●加强经济运行调度，大力发展高精尖产业，坚持以开放促发展，狠抓优化营商环境，加强风险防控。

●进一步推进全面深化改革。编制重要改革举措实施规划，抓好年度改革任务落实。

●继续深化具有北京特点的改革，积极探索减量发展的体制机制改革，加大中关村示范区改革先行先试力度，争取新一轮服务业扩大开放政策，改革国有资本授权经营机制，统筹推进司法体制综合配套改革，积极稳妥推进机构改革。

高度重视加强生态文明建设

●蓝天保卫战是重中之重。聚焦机动车、扬尘、挥发性有机物“三大污染源”，强化治理措施，一个微克一个微克去抠，确保空气质量稳中向好。

●持续治水、治垃圾、治土壤。实施新一轮百万亩造林绿化工程，大幅度扩大绿色生态空间。北京城市空间布局中，压轴的是生态涵养区，要坚持生态立区，保持战略定力，守住绿水青山，走绿色发展之路。完善生态补偿机制，让搞生态的不吃亏。

●努力办成一届独具特色、令人难忘的世界园艺博览盛会。

认真实施乡村振兴战略

●坚决打好精准脱贫攻坚战，落实好7省区结对帮扶任务，促进低收入农户就业增收。

●大力推进农村人居环境整治，深化乡村改革，发展壮大农村集体经济，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

●切实保障和改善民生。按照“七有”要求，坚持尽力而为、量力而行，抓好教育、就业、收入、社保、医疗、养老、住房等各项民生实事。要全力维护首都安全稳定。

●当前，尤其要做好防汛抗旱各项工作。

全面落实绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，高质高效推进场馆和基础设施建设，精心开展赛事组织工作，细化赛事服务保障，积极做好冬奥宣传推广，扎实做好北京冬奥会、冬残奥会筹办工作。

坚持首善标准，认真做好中非合作论坛北京峰会服务保障工作。

按照“稳”和“俭”的要求，平稳组织好市级机关搬迁。

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会议决定递补5名市委委员

全会审议了市委常委会工作报告，研究讨论了《北京城市副中心控制性详细规划（送审稿）》，表决通过了《中国共产党北京市第十二届委员会第五次全体会议关于同意杨万明、吴桂英、贾沫微、崔志成同志辞去市委委员职务的决定》《中国共产党北京市第十二届委员会第五次全体会议关于同意免去王东同志市委委员职务的决定》《中国共产党北京市第十二届委员会第五次全体会议关于递补刘锁祥、闫立刚、苗立峰、蔡淑敏、熊卓同志为市委委员的决定》，表决通过了《中国共产党北京市第十二届委员会第五次全体会议决议》。

责任编辑：张义凌