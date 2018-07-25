新京报社论：应对长生疫苗危机需加强常态化监管

原标题：长生疫苗案：需加强常态化监管
■ 社论
应对长生生物问题疫苗这类危机，不只需要事后性“举一反三”，更需要把“举一反三”对应的严格姿态，嵌入前置性的常态监管中。
7月23日，习近平总书记对长生生物违法违规生产疫苗作出重要指示，吉林省委立即召开常委会议传达学习。会议强调，要严肃追责问责，对不法企业施以重拳、依法从严处理，对不法分子坚决尽快严惩，对监管失职渎职的坚决严厉问责。
在总书记和总理相继作出重要指示、批示之后，吉林省委、省政府、省纪委监委迅速跟进，积极展开各项落实行动，不仅表态将彻查长生生物疫苗存在的问题，也将对全省疫苗生产企业进行全流程、全链条彻查，全面排查高风险药品企业，坚决消除各种风险隐患，全力保障群众切身利益。最新消息显示，长生生物董事长高某芳等15名涉案人员被依法刑事拘留。
该抓则抓，绝不姑息，无疑是此事应对的“正确方式”。本质上，面对疫苗这样的公共安全问题，及时回应社会关切，严厉查处违法违规行为，并保持常态化高压监管态势，是消除公众焦虑的不二之方。
疫苗无小事，关涉的是我们的孩子，是每一个人可以期许的未来。在疫苗安全的问题上，没有任何讨价还价的余地。一个批次的疫苗出现了“质量不合格”，一堆生产记录发生了造假行为，在公共空间很容易激起巨大的回响。
早在2010年，山西乙肝疫苗事件就曾引发广泛关注。2016年，山东济南非法经营疫苗系列案更是震惊全国，300多名干部被问责，也打破了历史纪录。此次长生生物生产的疫苗被指造假，以及这样的疫苗以行贿的手段行销全国，可以说，正是基层有关部门监管缺乏刚性、问责难以到底的结果。
而当有关监管部门明明可以及时披露案情，明明可以严厉惩罚以儆效尤，结果却遮遮掩掩、高举轻放，引发“次生舆情”也就其来有自。
有关企业出于牟利目的而不择手段，寻求“突围”、抄近道，其问题就摆在那儿。但这承接的下文，不应是“问题连着问题”。遗憾的是，有些基层监管职能部门未能真正实现对相关企业在生产、销售、运输、使用等全链条、全流程，进行长效的、严格的监管。比如，冷链运输，在很多地方就难以实现；又如，疫苗采购中的利益输送一直难以杜绝。如此，无事则已，一有事就是大事。
在公共安全事务上，地方政府尤其是基层政府，当多些积极、主动的施政行为，尤其是常态化的严厉监管，这样才能真正赢得民众更多的信任和理解。每一次公共危机爆发，有关部门都会表态说“举一反三”，而若将事后性“举一反三”对应的严格姿态，嵌入前置性的常态监管中，这类问题想必会减少很多。
教训就是教训，我们期望长生生物疫苗案能成为一个转折，最终以“猛药去疴、刮骨疗毒”的方式“给全国人民一个明明白白的交代”。不止是疫苗，还有药品、食品等各个领域，基层管理部门都能落实严厉的监管，以善治为策，让民众更放心、更安心。
相关新闻
涉事药企
官方表态
各地回应
热点追问
媒体评论
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美发出疯狂威胁 外交部2句话回应超给...
- 【 军事 】 出鞘：我陆战队如何打一场真实的“红...
- 【 财经 】 国航乘客亲述急降12分钟:至今没有道歉
- 【 体育 】 世界足球先生10人候选：梅西C罗领衔
- 【 娱乐 】 韩红发声明否认出家告别歌坛传闻
- 【 科技 】 二手iPhone X平均售价达首次零售价85...
- 【 教育 】 双胞胎兄弟同时接到北大清华录取通知
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有