老挝水坝决堤 我使馆：暂未发现中方人员伤亡失踪

原标题：老挝水坝决堤数百人失踪 我使馆：暂未发现中方人员伤亡或失踪

据中国之声《新闻纵横》报道：老挝当地媒体报道称，位于老挝阿速坡省的桑片-桑南内水电站当地时间23号晚上发生垮塌，50亿立方米洪水在几小时内下泄，截止发稿时已导致数人遇难、数百人失踪，另有6600人的房屋被洪水淹没。这座水电站主要由韩国公司投资建设，目前仍在建设中。

24号夜间，中国驻老挝大使馆新闻发言人洪江接受中国之声记者采访时表示，事故造成的具体伤亡人数和经济损失还在统计当中，损失较为严重。

他介绍，大使馆正积极统计中方受灾信息，并提醒中国公民近期谨慎前往阿斯颇省及周边地区：“事发后我们使馆高度重视，第一时间就启动了应急的机制，对相关的工作作出了部署，我们首先是和老方的外交部和军方进行了联系，第一时间了解是否有中方的人员和机构有伤亡或者是失踪。到目前为止，尚没有发现有中国公民伤亡或机构受灾的情况。同时我们也要求老方要紧密的跟踪相关的信息，如果发现有中国公民伤亡或失踪的情况，或者企业受灾的情况，请他们第一时间跟使馆联系，并施以救援。”

洪江还告诉中国之声，使馆也考虑到这次的灾情规模比较大，受灾面比较广，也不排除发生次生灾害的可能，所以使馆也在官网上发布了中国公民近期谨慎前往阿斯颇省及周边地区的提醒，同时请目前在阿速坡省和周边地区的中国公民加强安全防范和应急准备，保护好人身安全和财产安全，“如果是受伤或受困的话，请他们报警，同时也拨打我们使馆的24小时的求助热线电话，相关的电话和联系方式已经在我们的使馆网站上已经发布。”

洪江还表示：“老挝是我们的友好邻邦，在老挝发生这个事故，我们也感同身受，我们正在积极考虑给予老方必要的援助。”

记者：张筱璇

责任编辑：张义凌