原标题：港媒：中国崛起效应外溢，亚洲艺术受宠欧洲

香港 《南华早报》7 月24 日文章，原题：中国崛起正在欧洲推动亚洲艺术复兴？ 地中海波克罗勒岛上一个新开办的艺术博物馆，实行与亚洲庙宇类似的进门规则。要想进入该馆一睹世界上一些最大牌艺术家的作品，来客要先脱掉鞋袜，啜饮一小口草药饮品以消除内心杂念。“这就像一次精神静修”，这家博物馆——卡米尼亚克基金会——的负责人查尔斯·卡米尼亚克如是说。上月开始对外开放的这座博物馆，收藏有一些最著名亚洲艺术家的作品，包括中国艺术家张洹、王克平等人的画作和雕刻作品。

这并非首家展现亚洲元素艺术的欧洲艺术机构。欧洲艺术界和各地博物馆，如今对亚洲古典和当代艺术的兴趣正日渐上升，随着中国等国的吸引力逐渐超越经济领域，欧洲的业内机构正纷纷与亚洲同行形成更密切关系。

“与10 年前相比，欧洲各艺术机构的亚洲藏品增加，如今已变得更加显而易见。在一定程度上，这是因为每个人都远比以前更意识到中国正在冉冉上升的政治和经济影响力”，关注中国当代艺术的全球在线杂志《燃点》出品人克里斯托弗·莫尔说，如今西方观众已对东亚艺术文化表现出日益浓厚的兴趣，例如过去5年来，该杂志的国际订阅用户增长150%，而西欧读者是关键推动力。“这与西方对中国及其艺术的日益好奇有关”，他说西方收藏家对东亚尤其是中国越来越感兴趣，且受到启发。这开始对艺术机构产生一种流动效应，无论私立还是大型公共博物馆。”

柏林弗尔睿典藏美术馆是最著名的展现亚洲艺术的欧洲私立博物馆之一，既有中国当代艺术家作品，也展示从汉朝到清朝的中国古代家具，还有表现中国皇室贵族生活的“品香室”。苏格兰国家博物馆正新建东亚画廊并将于明年开放。有关负责人说，（西方以前） 对亚洲文化存在许多成见……（但如今） 意识到中国正在全球舞台上扮演更核心角色，因此对亚洲尤其是东亚的兴趣与日俱增。”（作者薇薇恩·周，王会聪译）

责任编辑：张义凌