原标题：英媒：中国的治污战转向农村土地和水源

英国路透社7月24日报道，原题：随着政府出台清洁农村土地和水源的新计划，中国的“治污战争”正转向农村战场 中国生态环境部本周二表示，已经批准一项在该国广大农村解决与日俱增污染威胁的新计划，将大力清洁遭受污染的农村土地、饮用水并改善废弃物管理。这项新计划还要求在整个农村地区减少化肥、农药使用量并改善废弃物综合利用率。

中国已进入旨在逆转数十年迅猛增长造成的环境破坏趋势的“治污战争”第5 年，但迄今为止这场战争仍主要聚焦于改善东部沿海工业化地区和北京周边的空气质量。专家表示，许多农村地区的环境质量尚未得到善，一些地区 （的环境状况） 甚至仍在恶化。

中国农村地区一直在艰难应对土地和水污染问题，这些问题不仅源于各地不可持续的耕种习俗，还与当地缺乏监管的私营采矿业、工厂及越来越多的塑料垃圾有关。恢复被污染的土地已成为政府急需解决的问题之一。面对越来越多未处理垃圾被倾倒在农村等问题，中国国务院已出台一项具有针对性的计划，承诺动员各方力量并整合各种资源，以使农村人居环境到2020年获得“明显改善”。相关计划承诺恢复湿地、开展植树造林，并聚焦于改善垃圾和污水处理等工作，以及消除私搭乱建、乱堆乱放等现象以改善农村风貌。

但业内人士表示，事实将证明，农村污染是远比城市雾霾更为严峻且需要付出更大代价的难题。农村地区严重缺乏相关基础设施，来处理人类的废弃物及污水、大量畜禽养殖业废料、化肥和农药残留，以及其他许多垃圾。（丁雨晴译）

责任编辑：张义凌