高雄中山大学蒋介石铜像被拆 此前曾多次遭泼漆

原标题：高雄中山大学蒋介石铜像被拆 学生热议：该把老蒋铜像搬到西子湾

[环球时报综合报道]经过校园讨论及公投后，位于高雄中山大学内的蒋介石铜像终于没能逃掉被拆除的命运。

台湾联合新闻网24日报道称，高雄中山大学图书馆前的孙中山坐像与蒋介石立像去留争议不断，老蒋铜像多次被泼漆抗议。校方于是成立“铜像处理委员会”，4月进行全校网络公投，让投票者单一圈选“留置原地”“搬到校内其他位置”及“搬到校外”，如果“留置原地”票数高于全体投票数的一半，铜像将留在原地，低于50%则从原地搬离。结果显示，孙中山铜像“留置原地”没有异议；蒋介石铜像部分，支持留在原地的有2300多票，占47%，需要移至校内其他地点。日前蒋介石铜像已被拆除，并修复基座底部铜面。

不少学生及校友展开热烈讨论，有人看着空空的铜像位置，遗憾没来得及拍个照，有学生建议把老蒋铜像搬到西子湾，面对台湾海峡。还有人提出，既然老蒋铜像被搬走，孙中山铜像是否可以移到中间位置，不然看起来有些不舒服。校方回应称，把孙中山铜像移到正中间可能还要花很多工程，为安全起见，搬下来的老蒋铜像将先放在库房，后续处理将再开会讨论。《旺报》此前评论称，民进党搞所谓的“转型正义”，但从老蒋陵寝被泼漆等种种行为来看，只是一再分化台湾。（向蕾）

责任编辑：张义凌