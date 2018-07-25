台外销中东120吨香蕉泡汤 蕉农:应以日本大陆为主

原标题：台外销120吨香蕉承诺又泡汤 蕉农直言：还是应以邻近地区为主

[环球时报综合报道]说好的外销中东120吨香蕉呢？台湾联合新闻网24日称，今年6月香蕉价格低迷时，台“农委会”不断在公开记者会上承诺把香蕉外销中东120吨，但出口贸易最新统计数据显示，6月台湾出口中东的香蕉仅23吨。

“台农发”发言人张皓钧承认，6月确实出货23吨，7月出了一货柜后就没再出货，主要是因为7月初南部连续下大雨加上高温，部分蕉园受损严重，已经没有足以达到外销质量的香蕉可以出货。

对于这样的说辞，蕉农并不买账。美浓蕉农朱信强称，中东船运时间长达25天，而台湾香蕉适合出口的地区船运应在10天至15天。他直言，台湾香蕉适合出口的地区还是以日本、大陆、港澳和新加坡等邻近地区为主。（于名）

责任编辑：张义凌