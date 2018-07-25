中央政法委：研究出台错案追责办法 完善惩戒机制

原标题：中央政法委：研究出台错案追责办法

新京报讯 （记者王梦遥）中央对全面深化司法体制改革再提要求，包括研究出台错案责任追究具体办法，完善法官检察官惩戒机制等。

昨天召开的全面深化司法体制改革推进会，是十九大后政法系统召开的首次司法体制改革推进会。会议就司法机构改革、司法体制综合配套改革和政法各单位改革三项任务作出部署。

抓紧设立公益诉讼检察部门

中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨在讲话中提到，为加强和优化党对政法工作的领导，党中央决定，将综治职能交由党委政法委承担；将维稳、反邪教的统筹协调、政策制定、指导监督职能交由党委政法委承担，具体实施交由公安机关承担。

法院方面，要进一步优化司法职权配置，稳步扩大互联网法院试点，探索深化跨行政区划法院检察院改革，探索建立国家层面知识产权上诉审理机制。

会议还提出，检察院要抓紧设立公益诉讼检察部门，稳妥推进公益诉讼制度改革。

在优化公安机关职责职能体系方面，会议要求优化职能配置、机构设置、力量配置，理顺事权关系、层级关系和结构关系。在与老百姓更贴近的公安政务服务领域，要做到用行政权力的“减法”换取市场活力的“乘法”，深化移民和出入境服务、道路交通管理等改革，狠抓办理出入境证件“只跑一次”、车辆全国“通检”等新举措的落实，把所有可拓展上网的窗口服务全部放到网上。

办案绩效将作为院庭长考核重要指标

全面深化司法体制改革也要统筹推进司法责任制改革和综合配套改革。郭声琨说，要坚持领导干部入额必办案，完善重大、疑难、复杂案件由院庭长直接审理机制，要设定院庭长办案的数量底线和质量要求，将办案绩效作为院庭长考核的重要内容，切实防止办案走形式、走过场以及委托办案、挂名办案等现象。

会议还提到，要通过给院庭长配备审判辅助人员、精简会议文件等配套性举措，保证院庭长办案制度得到落实。要全面推行检察长出庭支持公诉制度，完善检察长列席审判委员会制度。

郭声琨在昨天的讲话中说，要加快建设电子卷宗随案同步生成和全流程网上办案体系，实现节点可查询、进程可监控、风险可预估、全程可追溯。要坚持问责和免责相结合，构建科学合理的司法责任追究制度，研究出台错案责任追究具体办法，完善法官检察官惩戒机制，防止制度空转。

责任编辑：张义凌