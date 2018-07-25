北京城市副中心千年之城怎么建？要没“城市病”

原标题：市委全会研究讨论副中心详规

中国共产党北京市第十二届委员会第五次全体会议7月23日、24日召开。全会研究讨论《北京城市副中心控制性详细规划（送审稿）》，总结上半年工作，部署下半年任务，市委常委会主持会议。以市委全会形式研究讨论详细规划，在本市历史上是第一次。

市委书记蔡奇讲话。市委副书记、市长陈吉宁就《北京城市副中心控制性详细规划（送审稿）》作说明。

全会审议了市委常委会工作报告，研究讨论了《北京城市副中心控制性详细规划（送审稿）》，表决通过了《中国共产党北京市第十二届委员会第五次全体会议关于同意杨万明、吴桂英、贾沫微、崔志成同志辞去市委委员职务的决定》《中国共产党北京市第十二届委员会第五次全体会议关于同意免去王东同志市委委员职务的决定》《中国共产党北京市第十二届委员会第五次全体会议关于递补刘锁祥、闫立刚、苗立峰、蔡淑敏、熊卓同志为市委委员的决定》，表决通过了《中国共产党北京市第十二届委员会第五次全体会议决议》。

城市副中心千年之城怎么建？

本报讯（记者 李泽伟）本次市委全会研究讨论《北京城市副中心控制性详细规划（送审稿）》。《详细规划》属于街区层面的详细规划，全会从水、环境、公共服务、产业等方面规划了千年之城的建设路径，要努力创造经得住历史检验的“副中心质量”，当前要合理把握开发节奏，有序拉开城市框架。

全会强调，规划建设北京城市副中心，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署，是千年大计、国家大事。要始终坚持以习近平总书记对北京重要讲话精神为根本遵循，全力以赴把城市副中心规划好、建设好。要把城市副中心打造成北京的重要一翼。北京城市副中心与河北雄安新区同为北京新的两翼，战略地位非常重要。从目的和功能看，规划建设城市副中心是为了承接中心城区功能和人口疏解，以缓解人口资源环境矛盾，治理“大城市病”，更好服务保障首都功能。要全面提升城市副中心承载力和吸引力，形成配套完善的城市综合功能，使疏解的功能和人口能够扎下根、留得住。从战略定位看，要打造好“三个示范区”。打造国际一流的和谐宜居之都示范区，要坚持以人民为中心的发展思想，创造优美的宜居宜业环境，让人民群众生活得更方便、更舒心。打造新型城镇化示范区，重在城乡融合，以城市副中心的155平方公里带动通州全域906平方公里的发展，同步规划建设好特色小城镇、美丽乡村，使之成为城市副中心的重要补充。打造京津冀区域协同发展示范区，是要对周边地区发挥辐射带动作用。通州区要与廊坊北三县地区统一规划、统一政策、统一管控，推动交通、公共服务、产业等向北三县地区延伸布局。强化交界地区规划建设管理，坚决遏制贴边发展和无序蔓延。从空间结构看，要构建“一带、一轴、多组团”的空间结构，坚持全域管控，统筹安排好生产、生活、生态空间，合理布局功能性项目，做好战略留白，塑造集约紧凑、大疏大密的城市格局。

全会强调，要努力创造经得住历史检验的“副中心质量”。规划要高质量。以最先进的理念、最高的标准、最好的质量，落实“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”的要求。建设要高质量。发扬“工匠精神”，把高质量要求融入到设计、施工、运营的每个环节，着力打造绿色城市、森林城市、海绵城市、智慧城市、人文城市、宜居城市，精心打造好每一个街区、每一栋建筑。管理要高质量。落实精治共治法治要求，形成多元共治的社会治理格局，全面提升城市精细化管理水平。严控土地、房价，避免出现圈地炒房、物价异常上涨等现象。

全会强调，要坚决维护规划的严肃性权威性。市规土委、市住建委等部门和通州区要坚持原则，坚守底线，敢于唱黑脸，严格按照规划办事。市纪委市监委要强化监督，一旦发现违纪违法违规行为，严肃查处，绝不姑息。要坚持一张蓝图干到底。创新城市副中心规划建设管理体制，破除阻碍城市副中心建设发展的思想障碍和制度藩篱，健全规划实施和城市体检评估机制。要让人民群众参与规划实施，知道身边每一块土地的用途，方便社会监督。

全会指出，当前，城市副中心处在打基础阶段。要尊重城市发展规律，合理把握开发节奏，有序拉开城市框架。坚持大历史观，保持历史耐心，一步一个脚印地把城市副中心建设成为经得起历史检验的千年之城。

治水

以通州堰为核心构建分洪体系

全会强调，要加强城市设计，着力突出水城共融、蓝绿交织、文化传承的城市特色，塑造京华风范、运河风韵、人文风采、时代风尚的城市风貌。

要以水兴城，促进水城共融。以大运河为主脉，建设富有活力、充满魅力的亲水城市；充分借鉴古人“堰”的理水智慧，以通州堰为核心构建分洪体系，构筑千年城市的水安全格局。

绿化

规划建设好城市绿心和潮白河公园

要大尺度绿化，突出蓝绿交织。规划建设好城市绿心和潮白河公园，大幅度增加绿色空间总量，让城市副中心矗立在森林环抱之中。

文化

深化“一河三城”整体保护格局

要传承文化，实现古今同辉。以大运河、古道文化串联起各遗产点，积极培育文化探访路线，深化“一河三城、一道多点”整体保护格局，擦亮历史文化金名片。

宜居

六环路将入地改造

要创新思路，管控好建筑基准高度，坚持小街区、密路网、林荫化，营造低密度、舒缓有序、尺度宜人的城市风貌。

要缝合城市，打造城市设计典范。将六环路入地改造作为重要的城市基础性骨架工程，有效织补城市空间，推动两侧城市功能互动发展和创新功能集聚，形成一条清新明亮的创新发展轴。

公共服务

努力建设未来没有“城市病”的城区

全会强调，要努力建设未来没有“城市病”的城区。全面提升设施服务水平。高效集成轨道、综合管廊等地下设施，有效组织串联地上公共服务，做到“一刻钟社区服务圈”全覆盖，实现医疗、教育、养老等公共服务充分共享。构建通畅便捷的交通。坚持公交优先，加强市郊铁路、地铁、地面公交之间的衔接，保障绿色出行需求。

住房

注重吸引年轻人来定居、创业

切实改善居住条件。科学把握职住比，均衡布局公共服务资源，注重吸引年轻人来定居、创业。

环境

基本消除重污染天气

综合治理环境污染。全面降低污染排放，基本消除重污染天气；层层落实河长制，改变九河下梢致污局面；加强固体废弃物处理设施建设，全面实施生活垃圾强制分类。

产业

重点发展商务服务和文化创意产业

以新建区发展推动老城区功能置换和产业升级，重点发展商务服务和文化创意产业，做好生态修复和城市修补，完善公共服务体系，全面提升老城区品质。

责任编辑：张义凌