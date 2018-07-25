北京市委全会提前闭幕 书记市长来到雨强最大地方

原标题：市委全会提前闭幕，蔡奇、陈吉宁来到雨强最大的地方

来源：北京日报

受台风“安比”影响，全市从23日夜间开始经历一次强降雨过程，其中东部地区大到暴雨、局地大暴雨。昨天一早7时30分，市委书记蔡奇来到北京市应急指挥中心（北京会议中心）指挥平台，对全市防汛工作再指挥再调度。上午市委十二届五次全会闭幕后，蔡奇又直接赶往平谷区防汛一线检查，他强调，要深入贯彻习近平总书记对防汛抢险救灾工作重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持在岗在责，加强巡查值守，时刻把群众安危冷暖放在心头，全力以赴保障度汛安全。市委副书记、市长陈吉宁一同指挥调度并赴通州区、密云区检查，市人大常委会主任李伟赴朝阳区检查，市政协主席吉林赴海淀区检查。

对全市防汛工作再指挥再调度

雨中的泃河

金海湖大坝坝顶，大雨如注，蔡奇察看水库防汛、弃水情况。他向彻夜在一线坚守的消防官兵和防汛工作人员表示慰问，叮嘱说，人民子弟兵人民当头，要始终把人民放在第一位。站在坝顶向下俯瞰，大坝泄洪闸孔已经打开。蔡奇要求加强水库、河流全流域排洪泄洪防汛调度，落实河长制。从泃河朱水桥上眺望，可以看到河道两侧都有河长在值守。蔡奇说，这次河长制发挥了很好的作用，河长平时要看水，汛时要看人。他要求党员干部沉到基层一线，及时掌握情况，对老人孩子多的村庄要加倍关注，建立防汛台账，梳理险村险户、危房、漏雨房屋等信息，及时采取解决措施。泃河张辛庄桥下水面宽达130米，蔡奇询问了当前河流流速流量、群众转移和干部巡查情况。当听说有群众追看多年干涸的泃河浩荡奔流时，蔡奇说要做好劝退工作，不能出危险，采取有效措施确保安全。

在金海湖大坝察看水库防汛、弃水情况

在泃河朱水桥现场指挥调度

昨晚7时，蔡奇来到市委值班室，通过视频系统调度防汛工作，对连续十昼夜在岗在职、坚守一线的党员干部群众表示慰问。他强调，

台风刚过，副高压强对流降雨又来，仍存在局地成灾的风险。要发扬连续作战精神，坚持守土有责，确保群众平安。要照顾好已经转移的群众生活，险情不解除决不能撤回。加强重点区域巡查，提示群众远离河道注意安全。要做好雨后淤泥垃圾清理，严防发生疫病疫情。

察看河长值守情况

泃河水流湍急

蔡奇强调，

汛期未过，汛情未过，风险还在，各区、各部门不能放松警惕。要加强防汛调度，市区两级防指切实发挥作用。加强巡查，各级干部要继续坚守一线，24小时严防死守，遇险情及时处置上报。要加强会商，市气象局要做好气象研判，密切监测天气变化，市防指和各区要加强与周边地区协作，防止地质灾害、次生灾害发生。各级党员领导干部要恪尽职守，以百分之百的准备应对百分之一的可能。

23日午夜，陈吉宁赶赴通州区现场部署防汛工作；昨天上午，市委十二届五次全会闭幕后，他又立即赶往通州区永乐店镇兴隆庄村排涝站和临沟屯村东桥涵洞，密云区河南寨镇、密云水库中学安置点、密云水库大坝和调节池等地现场检查防汛任务落实和村民转移安置等情况。陈吉宁亲切问候战斗在防汛一线的工作人员，强调，

要发扬连续作战不松懈的精神，争取本轮降雨应对的最后胜利。把确保群众生命安全放在首位，进一步做好防汛任务落地、责任落实，坚决防范发生次生灾害。对转移出来的群众妥善安置，区镇要保障好大家的生活，妥善做好后续帮扶工作。密云区和水库管理处要密切关注上游雨情和来水情况，确保水库绝对安全。

市领导张工、阴和俊、林克庆、杜飞进、魏小东、崔述强、齐静、张建东、隋振江、王宁、殷勇、卢彦、杨斌、王红，市人大常委会秘书长刘云广、市政府秘书长靳伟、市政协秘书长严力强分别调度和检查。

责任编辑：余鹏飞