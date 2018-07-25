Facebook进中国了？脸书科技(杭州)有限公司成立

原标题：Facebook真进中国了？！脸书科技（杭州）有限公司成立
被业界疑为美国社交网站脸书在中国成立的独资公司。
法新社24日报道称，一家名为脸书科技（杭州）有限公司的企业被爆已于7月18日在中国完成工商注册，被业界疑为美国社交网站脸书在中国成立的独资公司。
根据工商注册信息，该公司为台港澳法人独资的有限责任公司，由Facebook Hong Kong Limited 100%控股，注册资本为3000万美元，法定代表人为张京梅。而张京梅的简历显示，已于2017年2月加入脸书，担任业务发展主管。脸书一直属意于中国市场，近几年，CEO扎克伯格多次来华，并表示有意进入中国市场。
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