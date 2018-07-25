大连星海湾跨海大桥现裂缝 官方:正常伸缩缝(图)

原标题：大连回应星海湾跨海大桥出现裂缝：正常伸缩缝，将定期检测

星海湾跨海大桥桥墩疑似出现裂缝？7月24日一早，本报收到不少网友的报料，发来照片求证星海湾跨海大桥是否出现裂缝？是否有安全问题？当天中午，星海湾开发建设管理中心对此做出回应，表示经过现场勘查，发现该处裂缝是由于桥墩两榀上横梁之间伸缩缝中间苯板脱落造成的缝隙，并非桥体工程结构存在安全隐患问题。

7月24日一早，本报新媒体平台收到多个网友发来的照片。有网友表示，这两张照片是在海上拍摄的星海湾跨海大桥桥墩，疑似出现裂缝。不少网友通过朋友圈等媒介看到照片后，转发给本报，询问到底是怎么回事，担心会不会有安全问题。

当天中午，星海湾开发建设管理中心对此做出了回应。星海湾开发建设管理中心表示，经过现场勘查，发现该处裂缝产生于星海湾跨海大桥东侧引桥，是由于该桥墩两榀上横梁之间伸缩缝中间苯板脱落造成的缝隙，并非桥体工程结构存在安全隐患问题。7月24日一早，星海湾开发建设管理中心已组织专业队伍对该裂缝进行处理，同时也将会同大桥设计、监理等单位对所有桥墩及相应的设施进行检查，保证桥体美观效果。

星海湾开发建设管理中心表示，今后将对大桥加大日常巡视检查与排查力度，增派巡查人员，增加巡视次数，定期邀请专家进行检测，给市民游客提供安全、顺畅的出行环境。

■为网友点赞

专业知识傍身网友第一时间辟谣

值得一提的是，微信公众号“新闻大连”的编辑，在搜索相关信息时看到，一些了解情况或者学过专业知识的网友，在第一时间做了说明，成了科普小专家，这才避免这件事情演变成更大的谣言。

跟帖辟谣 肖桂兰

听听专家的说法，这是星海湾大桥设计者之一——桥梁博士应旭永发布的消息：

“这几天好多人私信我这两张图片，我们的星海湾大桥是不是坏了！请大家莫慌张，这条缝术语叫做伸缩缝。所谓伸缩缝是指防止桥梁结构由于温度变形而破坏设置的一条构造缝，是任何桥梁结构都需要的。因为星海湾大桥特殊的双层设计，墩梁连接有别于普通桥梁，再者由于施工质量不佳，这条缝有点不平整，所以样子和混凝土裂缝也很像，容易给人的错觉这是结构开裂了！”

来源：半岛晨报

责任编辑：余鹏飞