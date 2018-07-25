台湾海军将创造一项“世界第一” 不过却不被看好

原标题：头条 | 台湾海军即将创造一项“世界第一”，不过……

据台湾雅虎奇摩新闻日前报道称，艇龄超过70年、在台军服役40余年的二战“古董”——淡水鲤级潜艇“海狮”号已经过“台湾国际造船公司”（以下简称“台船”）16个月的深度大修，并于不久前进行了2次海上测试。在训练中，该潜艇下潜达到了预定训练深度（该数据并未公布），因此台军认为其初步“通过测评”。

若该艇顺利通过后续测试，将于年底前重返部队承担训练任务，这将使该艇成为全球海军现役舰艇中最为“高寿”的潜艇。

而且，按照台军的评估，经过此次大修的“海狮”号潜艇未来还可继续服役10年，这将使其未来不断刷新全球潜艇的服役年限纪录。如果真如台军所愿，该艇再服役十年的话，其最终的服役全寿命可达80余年。

▲“信浓”号仰天长叹：我都沉了七十多年了，他们居然还在……

“海狮”号是美国二战期间批量建造的淡水鲤级舰队型潜艇，水下排水量约2200吨。该艇于1944年下水，1973年由美国“援助”给台湾方面，其还有一艘兄弟艇“海豹”号同在台军服役，后者下水于1945年。

在二战中，该型艇曾立下汗马功劳，其同型艇在1944年11月击沉了日本海军刚刚下水的大型航母“信浓”号，直至目前，这仍是历史上潜艇击沉的最大吨位航母（“信浓”号系基于大和级战列舰改装而来，排水量约6.5万吨）。

▲二战时期的淡水鲤级潜艇

数十年过去，“海狮”号的艇体已经历远超过设计指标的海水腐蚀。早在1998年，台媒就曾报道说，“海狮”号的耐压壳体出现裂痕，一旦下潜深度过大，就可能被“压瘪”，所以台军严格限制其深潜。虽然其当年的设计下潜深度为120米，但通常使用中的下潜深度已不超过50米。还有台媒称“海豹”号通常只能下潜到18米的潜望镜深度，这一数据已接近于热带海岛旅游地常见的观光潜艇了。

严格意义上说，“海狮”号和“海豹”号早已不堪服役。但由于台军难以外购潜艇，自制潜艇又长期无从下手，只能让两艘老艇勉力支撑。从2015年起，台军即以近7亿新台币的经费，分3个年度预算规划对“海狮”号潜艇进行大修。因其是二战潜艇，大部分零部件都已停产，只能四处寻找替代品。又因其已服役70年之久，为解决艇壳老化现象，台海军曾提出“艇艉段艇壳环切割法”，但经“台船”评估新旧艇体的金属不同，风险太高，且无人敢于保证操作安全性，最后还是用局部重点切割的方式强化更新。

换句话说，为两艘老艇“改换筋骨”已是不可能，只能用“局部换肤”的方式，让老艇看着年轻一些。

据报道，“海狮”号的大修于6月初完成，在6月29日上午驶出船坞，在左营军港外海进行了首次海上测试，当天测试时间有3个多小时，包括海上航行和下潜，以及潜艇单项课目测试。由于这次潜航达到原设定潜艇训练操作的深度（重申：台军未公布这一深度），因此台军认为其顺利通过测试。

▲开放参观时的“海狮”号

7月3日傍晚进行的第2次海试达4个小时，部分课目是在夜间进行，“海狮”号再次进入训练操作规定深度，也“顺利完成”测试课目。

最后建议网友，如果想深入了解该型潜艇，可以寻找一款古老的二战主题游戏《猎杀潜航》。在游戏中，玩家可担任二战期间美军潜艇艇长角色，选用淡水鲤级潜艇（英文为Balao-class），在太平洋战场上猎歼日军军舰。

毕竟，“海狮”号是为此而生的。如今，它更应该在博物馆安享晚年。

▲游戏中的淡水鲤级，看着还是挺萌的~

责任编辑：张岩