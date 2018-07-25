国家药监局要求彻查长生疫苗 逾20省份公布情况

原标题：国家药监局要求彻查长生疫苗 逾20省份公布本省情况

近日，随着长春长生狂犬病疫苗生产记录造假、“百白破”疫苗检验不合规两起事件的曝光，公众对疫苗安全关注度日渐升高。国家药监局日前回应：对长春长生所有疫苗进行全流程全链条彻查。

国家药监局：彻查长春长生所有疫苗

7月23日下午，国家药监局召开党组扩大会议，传达学习习近平总书记对吉林长春长生疫苗案件重要指示精神，研究贯彻落实措施。

△资料图/图自视觉中国

会议决定：

一是在前期工作基础上，进一步增加人员，充实案件查处工作领导小组力量，全力配合国务院调查组工作。

二是对长春长生所有疫苗生产、销售全流程、全链条进行彻查，尽快查清事实真相，锁定证据线索。

三是坚持重拳出击，对不法分子严惩不贷、以儆效尤；对失职渎职的，从严处理、严肃问责。

四是针对人民群众关切的热点问题，做好解疑释惑工作。

五是举一反三，对全国疫苗生产企业全面开展飞行检查，严查严控风险隐患。

六是对疫苗全生命周期监管制度进行系统分析，逐一解剖问题症结，研究完善我国疫苗管理体制。

检察机关已成立专案组介入调查

根据最高人民检察院部署，长春市人民检察院按照吉林省人民检察院要求，7月23日依法成立专案组，对“长生疫苗”事件开展调查。目前，专案组已提前介入公安机关侦查，引导调查取证，做好依法追究有关人员责任衔接；对“长生疫苗”损害公共利益情况及相关行政机关履职情况展开调查。检察机关将积极配合国务院调查组，依法做好相关工作。

此外，根据最高人民检察院部署，山东省人民检察院7月24日决定，对长春长生生物科技有限责任公司生产的百白破疫苗损害社会公共利益及相关行政机关履职情况进行调查，并积极配合国务院调查组，依法做好相关工作。

问题疫苗流向何处？逾20省份回应

那么，问题疫苗究竟流向了何处？各地都查清楚了吗？逾20省份一一做出了回应。

吉林省疾控中心：吉林省没有涉事批次疫苗

吉林省疾病预防控制中心24日在其微信公众号发布通告称，根据2017年11月3日国家食药监局发布的信息，百白破疫苗效价指标不符合标准规定的两批疫苗并没有流入吉林省。

凡在吉林省预防接种单位接种疫苗的儿童，均未接种涉事百白破疫苗。

湖北疾控：无涉事批次疫苗 已全面停用长春长生狂犬疫苗

24日下午，湖北省疾控中心针对长春长生生物疫苗事件发布通知：湖北无涉事批次疫苗，已全面停用长春长生狂犬病疫苗。

通知称，湖北省自7月16日起，已全部停用封存长春长生狂犬病疫苗。同时，已紧急协调和开启湖北省第二类疫苗集中采购系统，应急采购其他品牌狂犬病疫苗，保障全省狂犬病疫苗供应平稳。

△资料图/图自视觉中国

河北：全省停用长春长生狂犬疫苗 143941人使用了武汉生物不合格百白破疫苗

7月21日，河北省疾控中心免疫规划管理所所长张振国介绍，长春长生生产的狂犬疫苗在河北省的采购目录之内，目前全省各地疾控机构已经全面停用并封存该企业生产的狂犬疫苗。

7月23日，河北疾控中心在官网发布消息称，针对武汉生物制品研究所有限责任公司生产的效价不合格的吸附无细胞百白破联合疫苗销往河北省的情况，经认真核查，流向石家庄、廊坊和定州三市，共有143941人使用了不合格疫苗。百白破疫苗效价指标不合格，可能影响免疫保护效果，但对人体安全性没有影响。经预防接种异常反应监测系统监测，未发现疑似预防接种异常反应异常波动。

为保证接种过不合格百白破疫苗儿童的身体健康，河北省使用合格的百白破疫苗按照国家规定的免疫程序，开展后续剂次百白破疫苗的常规接种。同时按照国家、省卫生计生委和食品药品监管局安排部署，经省疾控中心与疫苗企业多次沟通协调，形成了补种实施方案，该企业近日将向河北省提供用于补种的百白破疫苗和接种用的注射器，疫苗和注射器到位后，即迅速开展补种工作。

山东：不合格百白破疫苗流向8市 涉及儿童215184人

据山东省疾控中心消息，长春长生公司销往山东省的不合格百白破疫苗共计252600支，占全省年使用量的3.96%，流向济南、淄博、烟台、济宁、泰安、威海、日照、莱芜等8个市。这批疫苗已接种247359支，损耗、封存5241支，涉及儿童215184人，儿童接种信息在预防接种单位均有详细登记。涉及儿童未发现疑似预防接种异常反应增高。

7月18日，山东省疾病预防控制中心官方微信@山东疾控发布消息称，山东省已经全面停用长春长生生物科技有限责任公司生产的人用狂犬病疫苗，进一步的消息，需等待国家药监部门和疫苗生产企业的后续通知。

广东：并未购进涉事批次疫苗

广东省疾控中心专家22日回应称，目前该省并未采购国家FDA早前通报长春长生公司涉事批次的百白破疫苗；而早前通报的狂犬疫苗并未出厂上市，因此广东省亦无该公司涉事批次的狂犬疫苗。

△资料图/图自视觉中国

北京：未采购长春长生两款问题疫苗

北京市疾控中心表示，两款问题疫苗在北京均没有招标采购。

浙江：未发现问题疫苗流入

浙江省食品药品监督管理局7月22日晚表示，经对浙江省疫苗储运配送企业排查，未发现国家药监局通报的长春长生生产的问题狂犬病疫苗和批号为201605014-01“百白破”疫苗流入。

上海：已全面停用长春长生狂犬病疫苗

7月16日，上海市疾病预防控制中心官方微信公众号“上海疾控”发布消息称，上海已经全面停用长春长生狂犬病疫苗，进一步的消息，需等待国家药监部门和疫苗生产企业的后续通知。

上海疾控中心称，如已接种过长春长生狂犬病疫苗部分剂次，可选择同样采用“五针法”的其他品牌狂犬病疫苗。

河南：省内没有涉事疫苗 就地封存所有长春长生狂犬病疫苗

7月18日，河南省疾病预防控制中心官方微信@河南疾控发布消息称，河南境内没有涉事疫苗。在@河南疾控发布的答疑文章中，河南疾控称，国家药监局公告中指出，本次飞行检查所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制。

7月17日，据大河网报道，负责长春长生疫苗在河南的推广、代储和代运的河南大润生物药业有限公司告知，该公司在7月15日下午5时，已经通知到河南区域所有在用长春长生狂犬病疫苗的县级疾控中心，要求他们暂停使用、就地封存所有长春长生的狂犬病疫苗。

上述报道称，截至7月17日中午12时，河南全省上报封存的长春长生狂犬病疫苗数量是141380.8人份（每人份是5支），据估计，这占到长春长生狂犬病疫苗河南市场总量的90%以上。

海南：已全面停用长春长生狂犬病疫苗

7月23日，海南疾控中心表示，海南已经全面停用长春长生生物科技有限责任公司生产的冻干人用狂犬病疫苗，其他生产厂家的冻干人用狂犬病疫苗供应充足，能保障海南狂犬病暴露预防处置工作的正常开展。

海南省疾控中心提醒，如已接种了该企业的冻干人用狂犬病疫苗，尚未完成全程接种的，可使用另一品牌的冻干人用狂犬病疫苗继续按原程序完成全程接种；已经完成全程接种的，等待国家药品监督管理局进一步通知，目前不建议重新接种。

△资料图/图自视觉中国

重庆：暂停使用并就地封存长春长生狂犬病疫苗

7月18日，重庆市疾病预防控制中心微信公众号@重庆疾控发布消息称，自7月15日，重庆市暂停使用并就地封存长春长生生物科技有限责任公司冻干人用狂犬病疫苗。

山西：已停止使用长春长生狂犬病疫苗

7月19日，山西省疾病预防控制中心官方网站发布消息称，根据国家药品监督管理局的通告和长春长生生物科技有限责任公司紧急通知，全省各接种点已停止使用长春长生狂犬病疫苗。

全省各接种点正在按照国家卫生健康委疾控局的意见，为已经接种了长春长生狂犬病疫苗的接种者，选用其他厂家的狂犬病疫苗，按原接种程序继续接种。

广西：无涉事疫苗 已召回93384支

7月19日，广西疾病预防控制中心微信公众号@广西疾控发布消息称，广西境内没有涉事疫苗。

广西疾控中心提到，进入广西公共资源交易中心第二类疫苗采购系统的狂犬病疫苗生产企业共有11家，至2018年7月18日，采购系统中狂犬病疫苗配送量为150万支，该企业（指长春长生）配送量为48万支，约占32%左右。至2018年7月18日，广西已有58个县（市、区）召回93384支。

另据当地媒体7月20日报道，目前广西已全面停用长春长生生物科技有限责任公司生产的冻干人用狂犬病疫苗，自治区疾控部门将密切关注本次事件进展，并及时公布相关处理情况。

福建：没有涉事批次狂犬疫苗 未采购不合格百白破疫苗

7月23日，福建疾控中心微信公众号@福建疾控发布消息称，福建省并未采购国家食品药品监管总局早前通报的效价指标不合格百白破疫苗，涉事疫苗对该省无影响。

7月19日，福建省疾控中心表示，根据《2018年福建省第二类疫苗采购目录》，包括长春长生在内的10家生产企业的狂犬疫苗进入该省的采购目录，有部分县区采购，但由于飞行检查的所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制。

青海：涉事批次疫苗未流入

青海省疾病预防控制中心24日发布公告称，涉事批次的长春长生人用狂犬病疫苗、百白破疫苗未流入青海省。

△资料图/图自视觉中国

湖南：湖南境内没有涉事疫苗

7月20日，湖南疾控中心微信公众号@湖南疾控消息，根据国家药品监督管理局以及涉事公司的公告，本次检查所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制，湖南境内没有涉事疫苗。

江苏：少部分使用长春长生疫苗的地区已采取措施

7月20日，据江苏省疾病预防控制中心官方微信@江苏疾控消息，目前江苏省内各地的疫苗都是通过批签发检验、审核合格后，经正规渠道统一招标采购，才能配送到各接种点用于注射接种。

另据扬州晚报7月19日报道，目前，扬州市大部分地区使用的是辽宁成大的狂犬疫苗，对于少部分使用长春长生公司疫苗的地区，已经采取措施进行处理：一是封存长春长生狂犬疫苗，二是不再采购和使用其狂犬疫苗，三是对已接种长春长生疫苗，且未全程接种完成的受种者，根据狂犬病接种指南和江苏省二类疫苗指导意见用其他厂家同品种疫苗，完成全免疫。

西藏：未采购和使用问题疫苗

7月22日，据西藏疾病预防控制中心官方微信@西藏疾控消息，西藏自治区疾控中心高度重视此次疫苗事件，安排专人再次对相应疫苗采购、供应、库存等情况进行了严格排查。再次确认，西藏自治区从未在长春长生购买“人用狂犬病疫苗”和“吸附无细胞百白破联合疫苗”，与该公司无任何业务关联。

陕西：未采购不合格批次百白破

7月22日，据华商报报道，从陕西省疾控中心获悉，陕西省在招标采购中没有涉及问题“百白破”疫苗相关批次。此外，国家药监局查出的长春长生问题冻干人用狂犬病疫苗尚未出厂，该公司生产的其他批次狂犬疫苗也已全部实施召回。

天津：未采购长春长生狂犬病疫苗

7月22日，据津云新闻报道，天津市疾病预防控制中心有关负责人接受采访时表示，该市未采购长春长生生产的狂犬病疫苗。

天津疾控中心表示，天津市采购狂犬病疫苗的厂家分别为：吉林迈丰生物药业有限公司、辽宁成大生物股份有限公司、成都康华生物制品有限公司、广州诺诚生物制品股份有限公司宁波荣安生物药业有限公司以及葛兰素史克有限公司。

四川：问题狂犬病疫苗已全部实施召回

7月22日，据四川在线报道，问题冻干人用狂犬病疫苗已全部实施召回，并未进入社会，而问题“百白破”疫苗由于四川省在疫苗招标采购中没有涉及相关批次的疫苗，因此公众可以放心。

江西：未采购涉事批次疫苗

7月22日，江西疾控中心通过官方微信发布消息，江西省未采购涉事批次疫苗。

△资料图/图自视觉中国

安徽：长春长生公司狂犬疫苗全面停用，问题百白破疫苗未流入

7月23日，安徽卫计委网站发布安徽省疾病预防控制中心关于近期疫苗相关问题解答，文章称，目前安徽省境内已全部停用长春长生公司狂犬疫苗，对已经接种了长春长生狂犬疫苗部分针次但尚未完成全程的接种者，按照国家药监局和国家卫生健康委员会疾控局公开发布的信息以及国家《狂犬病暴露预防处置工作规范》要求，可使用另外品牌的狂犬病疫苗按照原接种程序完成后续接种。安徽省未采购涉事批次百白破疫苗，涉事批次百白破疫苗未流入该省。

宁夏：涉事疫苗未流入，已停止购进长春长生狂犬疫苗

经调查，2017年以来宁夏共采购长春长生公司人用狂犬病疫苗26090人份，已使用22258人份，报废2人份，目前召回封存3830人份。上述疫苗为长春长生公司生产，但不属于通报中涉及的疫苗批次，为药监部门检验合格的疫苗。关于国家药品监督管理局提及的长春长生效价降低的无细胞百白破疫苗，涉事批次未流入宁夏。

按照有关规定，宁夏自治区疾控中心将联合有关部门取消长春长生生物科技有限责任公司人用狂犬病疫苗中标资格，目前全区已全面停止购进使用该公司生产的人用狂犬病疫苗。

已使用长春长生人用狂犬病疫苗但未完成全程接种程序（五针法）的，可以选用其他厂家的狂犬病疫苗按原接种程序继续接种。目前全区人用狂犬病疫苗接种工作正常有序。

辽宁：涉事的两批次百白破疫苗未供应辽宁省

辽宁省疾病预防控制中心指出，经核实，涉事两批次百白破疫苗未供应辽宁省。7月15日国家药品监督管理局发布的《关于长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产冻干人用狂犬病疫苗的通告》明确指出，所有涉事批次狂犬病疫苗未出厂和上市销售。

内蒙古：没有涉事狂犬疫苗与百白破疫苗

23日，内蒙古自治区综合疾病预防控制中心发布消息，内蒙古没有涉事狂犬疫苗与百白破疫苗。

消息称，国家药品监督管理局发布开展飞行检查长春长生生物科技有限责任公司“冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假”事件公告后，在内蒙古境内销售的人用冻干狂犬疫苗，已由该公司自主自行召回。

同时，内蒙古未采购过长春长生生物科技有限公司生产的批号为201605014-01、武汉生物制品研究所有限责任公司生产的批号为201607050-2的百白破疫苗。

云南：没有涉事批次疫苗

7月23日，云南省疾病预防控制中心发布通报称：“云南境内没有涉事批次疫苗（包括百白破疫苗与狂犬疫苗），且云南省的狂犬疫苗由多个生产企业供应，目前不会影响到接种点狂犬疫苗的接种工作。”

贵州省疾控中心：未发现涉事批次疫苗

23日，贵州省疾病防预控制中心发布消息称，贵州无长春长生涉事批次的狂犬病疫苗。

针对百白破疫苗问题，经查，贵州省没有采购使用长春长生生物科技有限公司生产的批号为201605014-01、武汉生物制品研究所有限责任公司生产的批号为201607050-2的百白破疫苗。

黑龙江省卫计委：黑龙江省无涉事批次疫苗

24日下午，黑龙江省卫生和计划生育委员会发布消息，长春长生生物科技有限公司生产的百白破和狂犬病疫苗问题引发了社会的广泛关注，经查，黑龙江省无涉事批次疫苗。同时按照国家要求已查封该厂家生产的其它批次的疫苗。

▌本文来源：央视新闻、国家药监局网站、中新网

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责任编辑：张岩