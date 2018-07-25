有干部醉心晋升路线图 人民日报：爱抄近路走不远

原标题：自身努力，不是自我设计（评论员观察）

现实生活并不存在这样一种“公式”：只要我们在一端输入自己的才智，另一端就马上会得出“升迁”“嘉奖”的结果

“很难说清，我在青海做了什么，但很清楚，妻子和孩子付出了什么。朋友说，你失去的，永远也不会补回来。我无法反驳，但还是坚信，付出的，一定会有意义。”这两天，一位援青干部的日记在网上传播广泛，感动了不少人。在广袤的大地上，还有许多这样的年轻干部扎根在基层，奋斗在一线。他们一不为名、二不图利，就想踏踏实实为老百姓做点实事，以奉献诠释青春。

在不久前召开的全国组织工作会议上，习近平总书记寄语年轻干部“要沉下心来干工作，心无旁骛钻业务，干一行、爱一行、精一行”，强调“要教育引导年轻干部强化自我修炼，正心明道，防微杜渐，做到有原则、有底线、有规矩”。习近平总书记的教诲，引起广大年轻干部强烈共鸣，也促人深入思考：年轻干部应当如何规划自己的人生道路？又该树立怎样的事业观、价值观？

将个人成长自觉融入党和国家事业发展，知易行难。细察当下，并不是所有年轻干部都能做到勤勤恳恳、甘于奉献。有的干部热衷于搞自我设计，混基层经历，为个人升迁“镀金”；有的人醉心于“晋升路线图”，干一点事就想着“回报”，刚刚提拔就琢磨“再上一个台阶”；有的人“这山望着那山高”，总感觉单位“庙小”、岗位“屈才”，干工作三心二意、心猿意马，把时间和精力都花在“走关系”“找门道”上。长此以往，不仅心态会失衡，变得患得患失、牢骚满腹，也容易蜕变为精致的利己主义者，只盘算自己的一亩三分地，不愿尽职担责、勤勉奉献。这些现象警示年轻干部：自身努力不等于自我设计，材质疏松的“速生树”终究长不高，爱抄近路的人终究走不远。

相比起来，另一类年轻干部则能够扎扎实实地挑起为政一方的担子，乐于做几回“热锅上的蚂蚁”。虽然一开始提拔调动看似不那么顺风顺水，但是却在扑下身子的过程中广接地气，在办成好事实事的过程中历练成熟，在联系群众的过程中交上基层朋友，在应对复杂情况的过程中摔打磨砺。只有这样的年轻干部，未来走上更重要的领导岗位时，才能做到决策有分寸、执行有力度、服务群众有感情、遇事有办法。

是做“温室花”，还是去“墩墩苗”？这里可以感受到两种不同的价值观。一种是把为老百姓做事、为党和国家工作当成“梯子”，目的就是“升职”；另一种则是当成“事业”，目的是“锻造”。只有走后一条路，才能最终成长为可堪大用的人才，才能真正享受到实现价值、造福一方带来的幸福感与成就感。

当然，不搞自我设计并不是说年轻干部就不应该上进。追求上进与自我设计的区别，就在于真正的上进者，从来都不是为一己之私而精于算计的人，他们除了踏实做事、勤勉工作，也会主动把个人发展与党和国家事业、群众利益紧紧联系在一起。现实生活并不存在这样一种“公式”：只要我们在一端输入自己的才智，另一端就马上会得出“升迁”“嘉奖”的结果。相信组织、相信群众，依靠实干、奋发有为，年轻干部才能赢得干事创业的广阔空间，真正实现人生价值。随着干部培养选拔机制的日益健全完善，那些“但行好事，不问前程”的优秀年轻干部必将脱颖而出、大量涌现。

《论语》中有这样一则小故事。孔子问弟子子游，是否有心仪的人才。子游回答说，有个叫澹台灭明的人，走路规矩、不抄近道，没有公事也不到我的住所来。古人选人用人的智慧，对于新时代选任优秀年轻干部，仍然具有启发意义。“青年要立志做大事，不要立志做大官”。不钻营、不设计，老老实实做人、踏踏实实做事，努力成为德才兼备的优秀人才，这样才能立足本职岗位，成就事业也成就自我。

责任编辑：张申