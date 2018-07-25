东部大省再迎密集地市换帅 第二位70后市长上任

原标题：东部大省迎来第二位“70后”市长

来源：长安街知事

近日，山东再次迎来密集的地市换帅。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，李永红（1970年3月生）赴日照工作，担任代市长，成为继德州市长陈飞（1975年1月生）之后，该省第二位“70后”市政府一把手。

随着年初的换届，山东多地出现市委书记、市长空缺待补的情况。目前该省17市之中，仍有威海市委书记空缺、莱芜市委书记梅建华兼任市长的情形。

其中，根据此前公示，枣庄党政“一把手”将有调整，其中市长李峰拟任书记，常务副市长石爱作获市长候选人提名。

与枣庄主官均由本地升迁不同，7月24日履新的潍坊市委副书记田庆盈、日照代市长李永红则是从外地调任而来。

具体说来，获潍坊市长候选人提名的田庆盈，此前一直在家乡济南工作，渐次升至历下区区委书记。2015年6月转任莱芜市委副书记，2年后赴青岛，出任市委常委、政法委书记。由此可见，潍坊将是他首个主政的地级市。

日照代市长李永红出生于1970年3月，一直在经济系统供职，历任省发改委国民经济综合处处长、省区域办副主任，2016年初改任省委副秘书长。由此可见，长期在省直、省委工作的李永红此次属于首次外放地方，担任政府一把手。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，李永红履新后将成为目前山东第二位“70后”市长。2015年8月，年仅40岁的陈飞当选为德州市长，成为该省最年轻的省辖市政府一把手。

公开资料显示，1975年1月生的他曾任共青团青岛市委书记，青岛市委常委、统战部部长，青岛市委常委、青岛红岛经济区（青岛高新区）党工委书记、管委会主任等职。

此外，山东目前还有一位“70后”市委书记。2015年1月，不到43岁的孙爱军由菏泽市长，就地升任市委书记，成为该省最年轻的省辖市一把手。

1972年3月出生的他毕业于清华大学，本科、硕士、博士均在该校就读，管理学博士。毕业半年后，他回到家乡山东，首先在省委办公厅任职，后赴团省委。2010年底，孙爱军出任菏泽市委副书记，后接任市长，2015年1月升任市委书记。

孙爱军

如上所述，山东17市之中，目前威海市委书记一职尚处于空缺状态。前任威海书记孙述涛于年初当选山东省副省长，后转任济南市市长。

此外，今年5月，莱芜市长梅建华就地升任市委书记。作为湖北松滋人，他早年在湖北省劳动厅任职，2000年调任原国家质检总局，曾任办公厅副主任、质量监督司司长，2016年8月“空降”莱芜，担任代市长、市长。

责任编辑：余鹏飞