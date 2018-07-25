原标题：中央政法委在深圳召开的这个会，释放了什么信号？

24日中央政法委在深圳召开了关于司法体制改革的推进会。其实连续几年来，中央政法委都会在年中的这个时候，召开一次司法体制改革的推进会。但今年的会议，放在当下独特的时间、地点坐标系中去看，仍然别具深意。

这次会议，首先是十九大后政法系统召开的第一次司法体制改革推进会，对于贯彻落实十九大关于建设“法治中国”重要理念的意义不言而喻。同时，今年还是改革开放四十周年，众所周知深圳是改革开放的“生动缩影”。十八大后，习近平总书记首次离京考察就来到了深圳。在这个特殊的年份里，将司法体制改革的会议选在深圳召开，所释放出的改革信号再清晰不过了。

我注意到去年及前年的会议，名称都是“全国司法体制改革推进会”，而今年会议名称则是“全面深化司法体制改革推进会”。“全面深化”四字的分量不难掂量。而在会议上中央政法委、广东省委的主要领导，也都一再回顾、重申改革精神。

这次会议还有个特殊之处是，当前国际形势风云变幻，世界正处在新一轮大变革大调整中。高张改革主题的这样一次会议，无疑也昭示出：无论外部环境如何变化，都不会影响我们深化改革的步伐。

十八大以来，政法工作取得的成效，大家并不陌生。最为媒体乐道的，无疑就是纠正了一批冤假错案，其实这也正是司法体制改革的结果。2014年，最高人民法院设立巡回法庭，聂树斌案就是直接在巡回法庭审理下纠正的。此外，跨行政区划法院检察院试点、设立知识产权法院、互联网法院、金融法院等司法机构改革之举，无疑都会让司法更加适应社会的发展变化。

其实在一个评论员看来，还有一项因其相对专业而不为一般人熟知、但却非常重要的改革，就是法官员额制改革。简单地说，就是突出法官的中心地位。谁审理谁裁判，杜绝对司法的不当干预，同时法官对案件终身负责。如果说巡回法庭有助于解决冤假错案的存量问题，那么法官员额制则有助于杜绝错案的增量。

谈到下一步司法体制改革的取向，中央政法委书记郭声琨说了这样一句话：坚持从老百姓最恨、最怨、最烦的事情改起。这几天人们最为关心的无疑就是“造假疫苗”问题了，但我要谈的不是公安机关对长春长生公司立案调查的事。

在对这家公司“深挖”的时候，包括团结湖参考（微信ID：Talkpark）在内，不少媒体都查到长春长生曾卷入医疗行贿案及疫苗事故案，曝光了长生公司的违法劣迹。这些信息的重要来源就是“中国裁判文书网”，而这也是司法体制改革给我们带来的实际利好。2014年，最高法开始运营中国裁判文书网，除法律规定的特殊情形外，发生法律效力的判决书、裁定书、决定书一般都会在互联网公布。

司法信息透明公开，谁都明白这对于保障司法公正的意义。其实裁判文书网只是政法系统破解监督不力难题的措施之一。除在网上公开裁判文书、审判流程以及执行信息外，下一步的改革中政法部门还将建立完善专业法官检察官联席会议制度、法官检察官管理委员会以及法官检察官惩戒机制等。

新时代司法体制改革主要包括司法机构改革、司法体制综合配套改革和政法各单位改革三项任务。在今年初的中央政法工作会上，我曾听权威人士说过，未来五年将是公安体制深化改革的五年。而这次会议上，改革的规划更加明确。公安部正在抓紧制定机构改革实施方案，出台地方公安机关机构改革指导意见。研究制定执法勤务警员职务序列和警务技术职务序列改革具体实施办法，最终方向就是构建现代警务管理制度。

我所参加过的中央政法工作会议中，每次都会提及人权保障。罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除，这些法律原则是从制度上对人权的保障。但人权水平往往还表现在一些法律细节中闪耀的人道精神。今年春节期间全国有1300多名罪犯获准离监，与亲人共度春节。这是司法部门正在健全的罪犯离监探亲制度的首次实施。在崇尚法治的同时，不偏废人情。在惩戒的同时，相信感化的力量。这不正是对人文精神的一次温暖唤醒么？

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责任编辑：余鹏飞