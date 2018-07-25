卢仕仁任安徽省农委党组书记提名为省农委主任

原标题：卢仕仁任安徽省农委党组书记、提名为省农委主任人选

人民网合肥7月24日电（韩畅）据安徽省农委官方微信消息，7月24日上午，省农委召开处级干部大会，省政府副省长张曙光出席会议并讲话，省委组织部副部长朱春旭宣读了省委关于卢仕仁同志任省农委党组书记、提名为省农委主任人选的决定。

张曙光指出，卢仕仁同志历经多岗位锻炼，基层工作和领导经验丰富，熟悉农业农村工作。政治素质好，“四个意识”强，贯彻落实中央和省委决策部署坚决有力。为人正派、作风扎实，推进工作力度大，善于抓班子带队伍。

朱春旭宣读了省委决定，并简要介绍了卢仕仁工作情况。他指出，这次对卢仕仁同志的任命正是省委根据工作需要，人岗相适，通盘考虑、反复研究作出的决定。

卢仕仁表示，坚决拥护省委决定，服从省委安排，在张曙光副省长的直接领导下，将与全委同志一道，抢抓机遇、扎实工作、勇于创新、砥砺奋进，为推进安徽乡村振兴、决胜全面建成小康社会、建设现代化五大发展美好安徽作出应有的贡献。

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