外媒：人民币汇率走低 中方强调无意打“货币战”

原标题：外媒：人民币汇率继续走低 中方强调无意打“货币战”

参考消息网7月25日报道 外媒称，中国外交部发言人7月23日表示，目前中国经济基本面持续向好，为人民币汇率保持基本稳定提供了有力支撑，中方无意通过货币竞争性贬值刺激出口。

据彭博新闻社网站7月24日报道，在外交部例行记者会上，当被问及中国对特朗普指摘中国操纵人民币汇率一事的回应时，发言人耿爽说：“人民币汇率主要由市场供需决定，有贬有升，双向浮动。”

报道称，人民币可以在央行规定的每日汇率上下2%范围内交易，离岸汇率往往紧紧跟随。

“中国不是吓大的，中方有能力、有信心维护中国人民的利益，”耿爽说。他敦促美方“保持冷静，通过理性的态度来处理和解决有关问题”。

他表示，“美方执意挑起贸易战”，而中方“不愿打、不怕打”。

另据英国《金融时报》网站7月23日报道，中国央行23日向该国金融体系注入5020亿元人民币资金，以帮助国内经济抵御中美贸易战升级和中美围绕人民币贬值的摩擦日益加剧的影响。

报道认为，近来一系列迹象表明，北京在逐步放松货币政策，此次注资是最引人注目的举措。

报道称，此次注资是中国人民银行运用中期借贷便利（MLF）进行的迄今为止最大规模注资。中期借贷便利是2014年创建的政策工具，为商业银行提供3至12个月的贷款。

报道援引了上海东方证券首席经济学家邵宇的观点，后者表示：“这与其说是彻底打开闸门，不如说是补充流动性。眼下的重点仍然是去杠杆化。”

此外据英国《金融时报》网站7月23日报道，在6月经历了一个月后，人民币汇率继续走低。

报道称，无论是在椭圆形办公室还是其他地方，疑问是：人民币贬值是不是北京方面在唐纳德·特朗普发动的对华贸易战中开辟第二条战线并将其转变为一场汇率战争的努力？

7月20日，特朗普曾在推特上批评“中国、欧盟及其他国家操纵本国货币汇率和利率”。

对此，中国政府官员和一些分析人士表示，北京不过是在做美国和国际货币基金组织多年来一直敦促的事情——让市场力量引导汇率。

报道称，但他们提醒说，虽然中国并未积极谋求压低人民币汇率，但鉴于特朗普已实施政策的经济后果，华盛顿低估了北京方面给予合作对于防止人民币进一步贬值的重要程度。

报道还称，人民币持续下跌的一个重要原因是，投资者预期特朗普的举动将导致中国的贸易顺差下降，无论是通过达成协议还是通过加征关税。

“这真的说明了发动贸易战有多么荒唐愚蠢，”中国社会科学院的经济学家张斌表示，“中国想推动（汇率）市场化改革，这不正是美国所希望的吗？”

又据美国《福布斯》双周刊网站7月23日报道，中国如果发动货币战，那将是为了报复特朗普的贸易关税，人民币贬值将对中国出口商更有利。问题是，人民币走弱不仅与中国人民银行在汇率自由浮动区间内采取的行动有关，而且与美联储缩表有关。

位于新泽西州的布雷顿森林研究公司的宏观投资分析师弗拉迪米尔·西尼奥雷利说：“如果美元继续走强并且金价跌至每盎司不到1200美元，到时你不必吃惊人民币汇率会跌破7。它们之间的关联度就是这么高。”

位于纽约的贝莱德投资集团首席投资战略师理查德·特尼尔说：“我们认为人民币近期内会出现适度贬值。中国政府目前正在充满挑战的环境中调和互相矛盾的政策目标。”

报道注意到，美联储正在收缩资产负债表，这导致流通中的美元数量减少。这对美元多头有利，但也会造成美国的出口商品涨价。在中国看来，人民币汇率下跌是美元走强和中国经济增速放慢共同作用的结果。

报道称，中国在通过减税、降息和启动财政政策改革来刺激经济，而所有这些举措都是出于对关税的预期。

责任编辑：张岩