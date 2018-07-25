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外交部：望美方敦促有关企业恪守一中原则

外交部：望美方敦促有关企业恪守一中原则
2018年07月25日 09:12 央视新闻
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　　原标题：中国外交部：望美方敦促有关企业恪守一中原则

　　央视网消息：据报道，中国民航局此前要求44家外国航空公司就错误标注中国台湾和港澳地区的信息进行整改。7月25日是最后期限，目前还剩6家航空公司未整改完成，其中包括部分美国航空公司。中国外交部发言人耿爽在昨天（24日）的例行记者会上表示，望美方敦促有关企业恪守一中原则。

　　外交部发言人耿爽：“一个中国原则是国际社会的共识，坚持一个中国原则是中美关系稳定发展的政治基础，美方对此非常清楚，一个中国原则是不容谈判和磋商的。中方希望美国政府敦促有关企业恪守一个中国原则，尽快对其网站做出整改。”

责任编辑：张岩

美方外交部
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