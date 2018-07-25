纪委监委介入问题疫苗案 疫苗监管还能如何改进？

原标题：纪委监委介入“问题疫苗”案，疫苗监管还能如何改进？

昨晚，吉林长春警方发布消息，长春长生生物科技有限责任公司董事长高某芳等15名涉案人员因涉嫌刑事犯罪，昨天已被依法采取刑事拘留强制措施。

而在长春长生的所在地吉林和其问题百白破疫苗的流入地之一山东 ，针对案件监管部门的追责工作也已启动。根据最高人民检察院部署，吉林、山东两地检察机关已对“长生疫苗”事件分别展开调查。

昨天中午，中纪委官方网站发布消息，吉林省纪委监委启动对长春长生生物疫苗案件腐败问题追责。山东省纪委监委也已经在本月22号成立专班，彻查“问题疫苗”背后的违纪违法和失职渎职问题。重点对“问题疫苗”进入山东、使用过程中是否存在监管不到位、程序违规、利益输送等问题，以及相关责任部门的履职情况进行全面调查。

对于公众最为关心的“问题疫苗”去向问题，据不完全统计，目前至少已有26个省、自治区和直辖市的疾控部门发声。要么没有涉事批次疫苗流入，要么全面停用或暂停使用长春长生狂犬病疫苗，要么全面召回问题狂犬病疫苗。多地疾控中心均提醒，如已接种了长春长生公司的冻干人用狂犬病疫苗，尚未完成全程接种的，可使用另一品牌的冻干人用狂犬病疫苗继续按原程序完成全程接种。

武汉生物不合格疫苗流入地

重庆、河北：将进行补种百白破疫苗

值得注意的是，武汉生物制品研究所有限责任公司生产的批号为201607050-2的百白破疫苗，也被查出效价指标不合格问题。这批40万支不合格疫苗中，19万支销往重庆，21万支销往河北。7月23号，重庆市疾控中心曾发布相关问题的“十问十答”，同时称将对接种不合格百白破疫苗儿童进行补种。昨天下午，河北省卫生计生委疾控处副处长吴娅莉接受央广记者专访时，也说明了武汉生物生产的21万支不合格百白破疫苗的流向。

吴娅莉：经核查，武汉生物制品研究所有限责任公司生产的效价不合格的吸附无细胞百白破联合疫苗（批号201607050-2）销往河北省210000支，流向石家庄、廊坊和定州市，涉及33个县（市、区）的489个接种单位，石家庄118500支、廊坊90000支、定州1500支，接种使用189775支，接种人数143941人，损耗3936支，对未使用的16289支不合格疫苗立即封存，由疫苗生产企业于2017年11月召回。

吴娅莉还说，河北省143941名接种不合格百白破疫苗儿童中，已有102243名儿童按照国家免疫程序接种了后续剂次百白破疫苗。针对补种问题，经河北省疾控中心与相关疫苗生产企业协调，用于后续补种的百白破疫苗将持续供应。届时，下一阶段的补种工作将集中展开。

那么，关于武汉生物的追责有何进展？不合格疫苗又为何能顺利过关，突破层层监管，投入市场呢？

武汉生物仍未回应

昨天下午，记者从武汉市驱车近一个半小时，来到位于武汉市江夏区郑店街的武汉生物制品研究所有限责任公司，在记者的一再请求下，一位自称是公司安保负责人的夏（音）姓男子说：“我们集团跟我们讲了，只要是媒体记者，登记一下，统一的口径对你们有一个说法或者怎么样。”

此前，记者多次致电武汉生物制品研究所有限责任公司，咨询涉案百白破疫苗及行政处罚相关问题，没有得到任何回应。

图片来源：重庆时报

对于武汉生物生产的批号为201607050-2的效价指标不合格百白破疫苗，当初如何出厂投放市场，湖北药监、卫生计生等部门，至今没有回应。

疫苗事件频出，或因资源性不足

关于不合格的疫苗为何能够顺利过关，突破层层监管，投入市场。北京大学医学部基础医学院免疫学系教授王月丹说，在我国，疫苗能够投入市场，需要经过严格的批签发制度。在这一制度中，对每一批次疫苗的安全性都要进行检验，但对有效性，则是采取抽检的方式。

王月丹：“像这次这个百白破疫苗，实际上是在批签发之前已经进行了安全性的检定，没有发现问题，是合格产品。有关部门就进行了这个批准签发。但是批准签发在使用的同时，中研院也会对这个疫苗的效价进行抽检。之所以采取批签发之后进行效价的检测，也是为了兼顾疫苗的保质期。因为疫苗是一种特殊的产品，需要低温保存。就是说药品等到所有的指标都检测合格，再进行批签发的话，就有可能过了很长一段时间，从而影响疫苗的使用。”

王月丹认为，我国的疫苗监管制度，不能说不严。之所以还能频出类似的事件，还是资源性不足造成的。

王月丹：“因为有效性的这个检测确实耗费较多的人力物力的资源和时间。可能对于这种检测还是应该抓紧。尽量做到及时发现问题，那当然这个一方面就是要利用社会资源，同时呢，也要培养更多的监管人才。”

监管要加强 信息披露不可或缺

长期从事疫苗科普工作的人士陶黎纳认为，对掌握自费疫苗采购权的区县级疾控中心，制定有针对性的监管方案，十分迫切。

陶黎纳：“以前是各级的疾控机构都是可以采购的，现在的话统一到了区县疾控中心。省级疾控中心负责制定一个本省能够采购的疫苗白名单，这个准入条件肯定是很宽泛的。我相信大多数疫苗厂家的产品都是可以准入的，区县级疾控中心他就可以在政采平台上这个白名单里面“点菜”。他这个权力就很大，ABC三个厂家的疫苗，他可能只选一家。所以针对全国六千个区县疾控中心自费疫苗采购权的这个监管一定要加强。”

除了加强防范权力寻租、加大对企业弄虚作假行为的惩处力度之外，及时、完整、透明的信息披露制度，不可或缺。

陶黎纳：“那么像这次事件里面有哪些信息没有披露呢，我认为，这个不合格的百白破疫苗它的合格标准是什么？他不合格的具体数值是多少？他没有披露。如果你说你披露的合格线是六十分，那实际的不合格是五十八分，那大家就明白了，这个也没差多少，那就可以缓解焦虑嘛。

还有比如说，你说要对这个不合格疫苗的效果进行评估的，那么你说你评估了多少人？然后做出来的结果是怎么样？也都没有啊。比如说是抽三十个接种了不合格疫苗的孩子，然后验血来看看抗体水平有没有差异，如果做出来没有差异，然后前面低效价的其实也差不多的。你就可以明说不用补种。我相信大家也能理解。”

如何构建一个疫苗监管的长效机制？陶黎纳建议，可以考虑公开批签发检测数据。

陶黎纳：“一旦把这些数据公开以后，每个公众都可以了解这些。每个厂家的每一个疫苗产品它的质量到底情况如何，官方设定的及格线是六十分，那么如果你这个厂家总是在六十五分左右徘徊，那人家企业的产品是九十分，疾控中心在采购的时候也可以就是更有针对性，老百姓知道了以后就可以做出最理性的选择。”

据国家药监局网站昨晚发布的消息，7月23号下午，国家药监局召开党组扩大会议，传达学习习近平总书记对吉林长春长生疫苗案件重要指示精神，研究贯彻落实措施。会议决定，对长春长生所有疫苗生产、销售全流程、全链条进行彻查，尽快查清事实真相，锁定证据线索。

会议决定，一、在前期工作基础上，进一步增加人员，充实案件查处工作领导小组力量，全力配合国务院调查组工作；二、对长春长生所有疫苗生产、销售全流程、全链条进行彻查，尽快查清事实真相，锁定证据线索；三、坚持重拳出击，对不法分子严惩不贷、以儆效尤。对失职渎职的，从严处理、严肃问责；四、针对人民群众关切的热点问题，做好解疑释惑工作；五、举一反三，对全国疫苗生产企业全面开展飞行检查，严查严控风险隐患；六、对疫苗全生命周期监管制度进行系统分析，逐一解剖问题症结，研究完善我国疫苗管理体制。

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责任编辑：张岩