海关总署：暂停采购长春长生各类疫苗

原标题：海关总署发话：暂停采购长春长生各类疫苗！
中新经纬客户端7月25日电 据海关总署网站25日消息，海关通报国际旅行卫生保健中心疫苗采购和使用情况核查结果，称从未采购和使用长春长生生物科技有限公司和武汉生物制品研究所有限责任公司生产的狂犬病和百白破涉事问题疫苗。
长春长生问题疫苗事件发生后，海关总署高度重视，立即对全系统国际旅行卫生保健中心（以下简称保健中心）的疫苗采购和使用情况进行了认真全面核查。经查，海关系统保健中心从未采购和使用长春长生生物科技有限公司（以下简称长春长生）和武汉生物制品研究所有限责任公司生产的狂犬病和百白破涉事问题疫苗。
海关总署称，为保证海关系统保健中心预防接种工作安全，切实保护广大出入境人员健康，我署已决定立即暂停采购和使用长春长生生产的各类疫苗。
此前，包括上海、河南、海南、重庆、山东、山西、广西、河北等8个省市疾控中心明确表示，全面停用、或是暂停使用长春长生狂犬病疫苗。湖南、福建、广东3省疾控中心表示，该省境内没有涉事批次狂犬疫苗。据不完全统计，截至目前，已有30个省、自治区和直辖市就问题疫苗事件发声。（中新经纬APP）
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