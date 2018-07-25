原标题：外媒：美农场主焦虑情绪与日俱增 盼中美化解争端

4月19日，在美国伊利诺伊州威尔县的沃里克农场，农场主史蒂夫·沃里克接受新华社记者采访。（新华社）

参考消息网7月25日报道 外媒称，美国总统特朗普计划于26日到访艾奥瓦州的杜布克，而该州正受到总统对中国贸易战的冲击。

据合众国际社印第安纳州埃文斯维尔7月23日报道，艾奥瓦州国会众议员罗德·布卢姆的办公室23日证实了这一消息。虽然特朗普的访问日程还没有公布，但他很可能面临艾奥瓦州农场主的质问。如果不解决与中国的贸易争端，农场主今年秋季将遭受数以百万美元计的损失。

报道称，艾奥瓦州大豆协会发言人阿龙·普兹说：“他在艾奥瓦州不会听不到有关贸易争端带来冲击的声音。当前，农业界和美国乡村焦虑不安。”

6日，中国对美国数百亿美元出口产品加征关税，其中包括对大豆加征25%的关税。此举是为了报复美国对中国商品加征关税。

报道称，艾奥瓦州立大学经济学家查德·哈特说，自决定加征关税以来，美国大豆的价格下跌了约20%。哈特估计，如果价格不反弹，艾奥瓦州种植大豆的农场主今年将损失6.24亿美元。珀杜大学的经济学家估计，整个美国中西部地区的农场主损失将超过30亿美元。

哈特说，现在仍有时间使农民免遭其中的大部分损失。但只有中国在秋季收获期——即美国大豆进入市场前——取消对大豆加征关税才行。他说：“那是潜在损失成为真正损失的时候。”

报道称，随着收获期的临近，农场主别无选择，只能等待和希望两国政府及时拿出解决办法。但目前几乎没有迹象表明会出现这种情况。

普兹说：“有很多人在谈论关税的影响，但没有多少人谈论将如何解决。焦虑情绪与日俱增。”

哈特说，如果问题得不到解决，中国加征关税的长期影响将难以预测。他说：“一些农场主有财力渡过这个难关。而对今年已在苦苦挣扎的农场主来说，将更加难以承受。部分农场主将被迫破产。”

责任编辑：张岩