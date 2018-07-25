四川环保厅厅长:到2020年四川重污染天气基本消除

原标题：四川省环保厅厅长：到2020年，四川重污染天气基本消除

川报观察记者 殷鹏 李丹 吴忧 摄影 何海洋

7月25日上午，由省委外宣办、省政府新闻办举行的解读省委十一届三次全会精神第五场新闻发布会在成都举行，聚焦切实打好“三大攻坚战”。发布会上，省环保厅厅长于会文在谈到污染防治攻坚战“八大战役”要打出什么成效时表示，到2020年，全省范围内重污染天气基本消除，中轻度连续污染天数明显缩短，优良天数与目前珠三角水平相当，成都蓝更多、四川蓝常在。

省委十一届三次全会明确要打好污染防治攻坚战“八大战役”，分别是：蓝天保卫战、碧水保卫战、长江保护修复攻坚战、城市黑臭水体治理攻坚战、饮用水水源地问题整治攻坚战、环保基础设施建设攻坚战、农业农村污染治理攻坚战、“散乱污”企业整治攻坚战。

于会文表示，全省环保系统作为生态文明建设和生态环境保护的主力军和先锋队，要冲在最前头，干在最实处，按照省委省政府的安排部署，深入打好污染防治攻坚战。

到2020年，要实现生态环境质量总体改善，全省优良天数比例达到83.5%，87个国考断面水质优良率达到81.6%，主要污染物排放总量大幅减少，生态环境治理能力显著提升，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。到2035年，实现生态环境质量根本好转，建成全国一流生态环境示范区，美丽四川目标基本实现。

“形象地讲，就是到2020年，全省范围内重污染天气基本消除，中轻度连续污染天数明显缩短，优良天数与目前珠三角水平相当，让成都蓝更多、四川蓝常在。”于会文说，还要实现县级以上饮用水水源地干干净净，城市黑臭水体基本消灭，国考水质断面劣Ⅴ类全面消除，优良比例全面达标，出川断面持续稳定Ⅲ类以上。农用地和建设用地土壤环境安全可控，让老百姓吃得放心、住得安心。

来源：川报观察

责任编辑：张申