修改涉台标注“大限”剩12小时 这两家航企还在扛

原标题：“大限”只剩12小时，两家美国航企还在扛

[环球时报-环球网报道 记者 赵觉珵]根据中国民航局要求，25日是各外国航空公司修改官网涉港澳台错误标注的最后期限。在美国夏威夷航空于24日晚将其搜索菜单中的“台湾”字样删除、仅保留“高雄”这一城市后，美国航空、美国达美航空和美国联合航空成为仅有的三家未完成修改的航空公司。据路透社25日报道，美国航空已经在截止日前对于涉台错误表述进行了修改，预计其他两家美国航空公司也将在25日前进行修改。

美国夏威夷航空官网已经删除了“台湾”字样

《环球时报》记者25日上午查询发现，美国航空官网已经对涉台错误表述进行了与夏威夷航空同样的修改，删除了“台湾”字样，仅保留城市名。而达美航空和美国联合航空依然没有更改相关错误。

美国航空官网25日已经删除了“台湾”字样，仅保留了城市名与机场名

4月25日，中国民航局致函44家执飞中国航线的境外航空公司，要求它们在30天内修改将台港澳列为“国家”的错误标注。据民航局此前通报，在5月25日最初期限到达时，44家外国公司中有26家因技术原因申请延期修改，完成时间最晚为7月25日。截至北京时间24日晚，美国航空、达美航空和美国联合航空仍未完成修改。

25日上午，《环球时报》记者分别查询了达美航空和美国联合航空的官网，发现两家公司依然将中国台湾地区与中国并列，单独进行“标注”。

美联航官网依然没有修改

在国家与地区选项栏中，中国台湾和中国香港均与中国并列存在

达美航空官网依然没有修改

与此同时，《环球时报》记者发现，虽然美国航空官网将“台湾”的标识删除，但是依然在选择国家和地区一栏，将中国香港与中国并列，并没有标注“中国香港”。

路透社24日援引消息人士的话称，在与美国政府协调后，美国主要的航空公司将修改网站相关信息，以目的地城市名称作为标注。美国国务院23日晚间告知了中国驻美国大使馆这一决定。彭博社25日称，上述三家美国航空公司在未来一至两天内，会对涉及台湾的内容进行更改。

不过，根据夏威夷航空与美国航空目前的修改方式，数家美国航空公司可能进行的修改仅仅是删除“台湾”字样，并不会明确标明“中国台湾”。

责任编辑：张岩