北京上半年PM2.5平均浓度56微克/立方米:同期最低

原标题：北京上半年PM2.5平均浓度56微克/立方米 为历史同期最低

法制晚报·看法新闻（记者 耿学清）记者7月25日从北京市环保局获悉，今年上半年，本市PM2.5平均浓度为56微克/立方米，同时处罚力度进一步加强，固定源环境行政执法共立案处罚1811起，处罚金额1.06亿。

今年1至6月，本市PM2.5平均浓度为56微克/立方米，同比下降15.2%，为历史同期最低。但是6月份PM2.5浓度同比上升14.3%，为48微克/立方米。

据统计，前半年本市有8天空气重污染，同比减少9天。从各区情况看，怀柔、昌平、延庆等区PM2.5平均浓度较低，北京经济技术开发区及通州、大兴等区降幅较大。

上半年，环保部门重拳出击，严控重型柴油车等高排放车。据统计，上半年共人工检查重型柴油车103.9万辆次、处罚15.2万辆次，平均每天检查5700多辆、处罚800多辆，半年处罚量是去年全年的2.6倍。此外，上半年共报废转出国Ⅲ排放标准的柴油货车2.6万辆。

市环保局透露，全市查处重大环境违法案件273起。其中，按日连续处罚2起，罚款金额970万元，查封扣押案件230起，限产、停产2起，联合“环保警察”办理适用行政拘留环境违法案件31起、涉嫌环境污染犯罪案件8起。大气环境类违法行为立案处罚721起，处罚金额2750.9万元；水环境类违法行为立案处罚141起，处罚金额4274.9万元。

从今年5月份开始，市环保部门每月选取空气质量较差的街乡镇以及水质较差的流域开展执法，针对“环境痛点”，集中执法力量，严厉查处污染环境违法行为。

针对夏季餐饮环境问题投诉集中的特点，市环保部门督促企业开展自查，执法人员向餐饮企业宣传相关法律法规和新标准，介绍油烟异味的危害，提示餐饮行业环境管理中容易发生问题的环节，督促餐饮单位开展自查自纠，提高环境管理水平；另一方面开展联合执法，环保与公安、城管、食药、消防等部门联合，严厉查处未安装净化设施、不正常运行净化设施、不使用清洁能源以及未按规定设置排放口等环境违法问题，解决市民身边的环境问题，增强人民群众的环境获得感。

环保部门对本市重点排污单位安装的自动监控设施数据进行监控，一旦发现异常，将及时调查和处理。

环保部门在日常执法过程中借助科技手段，划分若干网格，选取浓度值相对高的网格作为热点网格。随着科技进步，从最初的3×3公里加密至500×500米。今年，市级环保部门还探索利用移动监测设备，进一步缩小热点网格至100×100米的尺度，更精准“锁定”问题区域，发现环境违法问题，打通了执法的“最后100米”。

执法人员每天通过监管平台和手机客户端查看热点网格系统，根据推送的报警点位，开展有针对性的现场排查。

今年下半年，北京市环保部门将继续保持执法高压态势，依法严厉打击环境违法行为，推动形成绿色发展方式和生活方式，为打好污染防治攻坚战做出积极贡献。

责任编辑：张申