长生生物：已紧急成立应急小组 建立相应应急机制

[长生生物：生产经营活动预计三个月内不能恢复正常]长生生物公告，7月24日晚，长春市长春新区公安分局通报，长春长生董事长等15名涉案人员因涉嫌刑事犯罪，被长春高新区公安分局依法采取刑事拘留强制措施。公司目前已紧急成立了应急小组、建立了相应的应急机制。公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常。
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