中央气象台：“安比”生命力顽强 将继续北上

原标题：中央气象台 “安比”生命力顽强 继续北上
央视网消息：本身强度不算大的台风“安比”，生命力却比较“顽强”，它登陆上海后一路北上，昨天17点左右已经穿过京津冀进入辽宁，并于晚上23点左右进入内蒙古，并有可能继续北上进入吉林省。
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