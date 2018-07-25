韩媒：韩国正推进8月由中美朝韩共同发表终战宣言

原标题：消息人士：韩国政府正推进在8月由中美朝韩共同发表终战宣言

[环球网报道 记者 丁洁芸]《韩国日报》7月25日发布的一则独家报道称，一名深谙朝美谈判情况的外交人士24日透露，韩国政府正在推进由中美朝韩发表终战宣言，且政府内部已就此达成共识。该人士还称，韩国政府希望发表的时间越早越好，目前正考虑在8月中旬为终战宣言问题画上句号。报道推测，宣言将以最大化强调其作为构建朝鲜半岛和平体制第一步的政治意味，而最小化其作为协定的法律性质的方式进行。

另有韩国外交部人士称，《板门店宣言》明确表示在年内发表终战宣言，这仍旧是政府的目标。虽然具体时间和形式等还要和有关国家进行协商，但如果达成共识没理由拖延。

报道称，朝鲜已开始拆除西海卫星发射场，这表明朝美很可能已就尽快发表终战宣言一事达成共识。韩国外交界认为，中美朝韩将在下个月的东盟地区论坛（ARF）上，就发表终战宣言一事举行实务会谈。

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