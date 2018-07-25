美航官网修改对台描述 机场名称后不加“台湾”

原标题：美航官网修改对台描述 机场名称后不再加“台湾”

海外网7月25日电 7月25日是中国民航局要求外国航空公司更改涉台错误标注的最后期限。美国航空公司为了免遭“处罚”，已更改官网上对台描述。

据路透社报道，美国航空公司（American Airlines）于当地时间周二（24日）晚间起，在官网上仅列出台北机场代码及“台北”名称，而未出现“台湾”名称。对此，美国航空证实已配合中方要求，更改对台称谓，避免遭受处罚。

经验证，发现在美航官网出发地和目的地输入“Taipei”后，只显示台北桃园机场和台北松山机场，机场描述没有加“台湾”。此前，在机场描述后有“台湾”字样。不过，在出发地和目的地下拉列表中，仍有“台湾”选项。

修改后

修改前

路透社报道同时指出，目前联合航空和达美航空的官网尚未更改台湾名称标示，24日下午，夏威夷航空的网站似乎已经发生变化，在下拉菜单中搜索飞往台北的航班显示：“台北，台北”。

4月25日，中国民航局致函44家执飞中国航线的境外航空公司，要求它们在30天内修改将台港澳列为“国家”的错误标注。民航局负责人7月13日在新闻发布会上通报，44家错误标注中国台湾和港澳地区的外国航空公司中，已有38家完成整改，剩余6家由于技术原因等仍在申请延期整改，最后延期整改时间为7月25日，民航局将继续密切关注并敦促剩余6家公司按期完成整改。其中，美国三家航空公司美航、美联航和达美航空曾以“听从美国政府要求”为由拒绝整改。

此前，路透社24日早些时候有报道称，一名美国的航空公司管理高层透露，美国国务院23日深夜通知中国驻美大使馆，美国的航空公司将在其官网中文版和英文版网页，以城市名称来列出特定目的地，而不会把“台湾”归类在“国家”栏目。美国政府高层官员指出，最终选择要更名，是航空公司的决定。

报道指出，美国航空协会发表声明，承认更名作业正在进行，“就像经济体其他部门一样，美国航空业是全球商业服务，必须适应一系列规定与要求”。

中国外交部发言人耿爽24日回应相关问题时表示，一个中国原则是国际社会的共识，坚持一个中国原则是中美关系稳定发展的政治基础。一个中国原则不容谈判和磋商。希望美国政府敦促有关企业恪守一个中国原则，尽快做出整改。记者问，如果美国航企在期限后仍然拒绝做出整改，中方会采取什么行动？是否会禁止这些航企使用中国的机场？ “让我们拭目以待”，耿爽说。

责任编辑：张岩