家长不要慌 用手机就可快速鉴别孩子注射疫苗真假

原标题：国家药监局：彻查长春长生所有疫苗！ 不要慌，补种还要听专家的

这几天，

长春长生生物疫苗案备受关注

小观也做了一系列的追踪报道

就在昨晚

事件又有了新进展

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国家药监局：彻查长春长生所有疫苗

7月23日下午，国家药监局召开党组扩大会议，传达学习习近平总书记对吉林长春长生疫苗案件重要指示精神，研究贯彻落实措施。

会议决定：

一是在前期工作基础上，进一步增加人员，充实案件查处工作领导小组力量，全力配合国务院调查组工作。

二是对长春长生所有疫苗生产、销售全流程、全链条进行彻查，尽快查清事实真相，锁定证据线索。

三是坚持重拳出击，对不法分子严惩不贷、以儆效尤；对失职渎职的，从严处理、严肃问责。

四是针对人民群众关切的热点问题，做好解疑释惑工作。

五是举一反三，对全国疫苗生产企业全面开展飞行检查，严查严控风险隐患。

六是对疫苗全生命周期监管制度进行系统分析，逐一解剖问题症结，研究完善我国疫苗管理体制。

问题疫苗流向何处？逾20省份回应

那么，问题疫苗究竟流向了何处？各地都查清楚了吗？逾20省份一一做出了回应。

吉林省疾控中心：吉林省没有涉事批次疫苗

湖北疾控：无涉事批次疫苗 已全面停用长春长生狂犬疫苗

河北：全省停用长春长生狂犬疫苗 143941人使用了武汉生物不合格百白破疫苗

山东：不合格百白破疫苗流向8市 涉及儿童215184人

广东：并未购进涉事批次疫苗

北京：未采购长春长生两款问题疫苗

浙江：未发现问题疫苗流入

上海：已全面停用长春长生狂犬病疫苗

河南：省内没有涉事疫苗 就地封存所有长春长生狂犬病疫苗

海南：已全面停用长春长生狂犬病疫苗

重庆：暂停使用并就地封存长春长生狂犬病疫苗

山西：已停止使用长春长生狂犬病疫苗

广西：无涉事疫苗 已召回93384支

福建：没有涉事批次狂犬疫苗 未采购不合格百白破疫苗

青海：涉事批次疫苗未流入

湖南：湖南境内没有涉事疫苗

江苏：少部分使用长春长生疫苗的地区已采取措施

西藏：未采购和使用问题疫苗

陕西：未采购不合格批次百白破

天津：未采购长春长生狂犬病疫苗

四川：问题狂犬病疫苗已全部实施召回

江西：未采购涉事批次疫苗

安徽：长春长生公司狂犬疫苗全面停用，问题百白破疫苗未流入

宁夏：涉事疫苗未流入，已停止购进长春长生狂犬疫苗

辽宁：涉事的两批次百白破疫苗未供应辽宁省

内蒙古：没有涉事狂犬疫苗与百白破疫苗

云南：没有涉事批次疫苗

贵州省疾控中心：未发现涉事批次疫苗

黑龙江省卫计委：黑龙江省无涉事批次疫苗

还有要注意的是

补种百白破需经专业指导

这两天，部分省疾控部门出台了百白破疫苗的补种方案。对于不合格百白破疫苗的补种问题，复旦大学附属儿科医院传染科主任曾玫表示，此次曝光的不合格疫苗在注射后不会增加不良反应率，也不会对身体造成其他的损害，只是在免疫效果上达不到预期效果。是否需要补种、如何补种都需要在专业人士指导下完成。

目前，在我国，百白破疫苗需分别于3、4、5月龄接种3针基础免疫和18月龄1剂次强化免疫，共接种4次。完成4次接种的儿童可得到较好的保护效果：在完成百白破疫苗基础免疫1个月后，百日咳保护率可达到80%左右，18月再加强免疫1针，抗体至少可维持2-3年；破伤风的保护效力为80~100%，抗体可维持10-15年时间；接种3次以上，对白喉的保护效力约为95%，如在18个月再加强免疫1针，抗体可维持5年以上。

专家指出，此次曝光的不合格百白破疫苗在安全性上没有问题，如果家长发现孩子接种了该批次疫苗，应及时与疾控部门取得联系，是否补种需寻求专业的帮助。“如果一些孩子在老家注射了问题疫苗，也可以在上海的各接种点补种疫苗。但是需要提醒的是，并不是所有孩子都有必要补种，家长需要在疾控专业人士的指导下，根据各自的情况选择补种。”曾玫表示。

用手机就可以快速鉴别疫苗

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首先，找到孩子的《免疫预防接种证》（绿色接种本），并找到此前注射疫苗品种的生产批号。

第二步，打开手机淘宝或UC浏览器，在首页搜索栏里输入“疫苗查询”关键词；或打开支付宝，进入“医疗健康”应用；还可以打开阿里健康App，在首页上找到查询入口。

最后，手动输入接种本上的疫苗名称和批号进行查询，可获得包含疫苗是否安全的提示、生产厂家、有效期等相应信息。

检察机关已成立专案组介入调查

根据最高人民检察院部署，长春市人民检察院按照吉林省人民检察院要求，7月23日依法成立专案组，对“长生疫苗”事件开展调查。目前，专案组已提前介入公安机关侦查，引导调查取证，做好依法追究有关人员责任衔接；对“长生疫苗”损害公共利益情况及相关行政机关履职情况展开调查。检察机关将积极配合国务院调查组，依法做好相关工作。

此外，根据最高人民检察院部署，山东省人民检察院7月24日决定，对长春长生生物科技有限责任公司生产的百白破疫苗损害社会公共利益及相关行政机关履职情况进行调查，并积极配合国务院调查组，依法做好相关工作。

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责任编辑：余鹏飞