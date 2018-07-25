原标题：军情 | 中国研发机器人潜艇引关注 可独立作战反制美军

香港《南华早报》网站7月23日发表了陈冰琳的题为《中国军方开发机器人潜艇以开启海上力量新时代》的文章。

参与有关人工智能项目的科学家说，中国正在开发相对低成本的大型智能无人驾驶潜艇，这种潜艇可以漫游于世界各个海洋，以从事侦察、水雷部署或针对敌舰的自杀式袭击等各种任务。

▲报道截图

预计这种机器人潜艇会在本世纪20年代早期投入使用。虽然不会完全取代有人操作的潜艇，它们将挑战二战后西方海上大国的优势地位。研究人员说，这种机器人潜艇尤其针对驻扎在南海和西太平洋等战略海域的美军。

该项目是中国政府用人工智能技术加强本国海上实力的雄心勃勃的计划的一部分。中国已经在广东省珠海建造了世界最大的水面无人驾驶船只的测试设施。军事研究人员还在为潜艇指挥官开发一种受到人工智能协助的支持系统。今年早些时候《南华早报》曾报道，该系统将在作战局势最激烈之际帮助潜艇指挥官更快作出准确判断。

研究人员说，这种新的无人驾驶潜艇将同海陆空中的其他自动或有人操作军事系统协作，以执行各种任务。

这种潜艇上没有人类操作者。它们将独立地出行、完成任务、返回基地。它们或许会定期同地面指挥部建立联系，以进行更新升级。但根据设计，它们能在没有人类干预的情况下完成任务。

▲资料图片：网友绘制的中国大型无人潜艇设想图。（香港《南华早报》）

但研究人员说，人工智能潜艇具有局限性，尤其在部署的早期阶段。它们将从执行相对简单的任务开始。这些项目的目的不是完全取代人类船员。研究人员说，是否发动袭击的最后决定权依然在指挥官的手中。

目前无人潜水器的尺寸大部分都比较小。需要另一艘舰艇或潜艇对它们进行部署和收回。它们在操作范围和有效负载能力方面都是有限的。

研究人员说，现在开发中的由人工智能提供动力的潜艇同常规的无人潜水器相比是“巨人”。它们作为常规潜艇驻扎在码头。它们的货舱可进行重构，并且足够大，以容纳强大的侦察设备、导弹或水雷等各种货物。它们的能源供应来自柴油-电力发动机或其他动力源，以确保数月的连续运作。

这种机器人潜艇非常倚重人工智能来应对海上的复杂环境。它们必须不断自己做出决策：改变路线和深度以避免被发觉，区分民用和军用船只，选择最佳方式以抵达指定位置。

▲中国正在研制机器人潜艇。图为中国海军的039A型柴油电动潜艇。（香港《南华早报》）

它们可以收集情报，部署水雷或驻扎在武装部队必定要通过的地理“关键点”以伏击敌人。它们可以同有人操作的潜艇合作，充当侦察员或诱饵，以吸引火力并暴露敌人的位置。如果必要，它们可以撞击高价值目标。

中国科学院沈阳自动化研究所海上技术设备项目的主任林洋（音）确认，中国正在开发一系列特大无人潜水器。

他说：“是的，我们正在从事这项工作。”

该研究所是为中国军方制造潜水器的主要机构。林开发了中国首个操作深度超过6公里的自动化潜水器。他现在是912项目的首席科学家。912项目是一个机密项目，它的目的是在2021年中国共产党成立100周年之前开发出新一代军用水下机器人。

林说，中国的无人潜艇项目是针对美国类似武器的一种反制措施。现在在美国，无人潜艇也处于密集开发阶段。由于相关信息的“敏感性”，他不愿详细解说技术细节。

▲资料图片：美海军“曼塔”（蝠鲼）大型无人潜航器。

他又说：“这些迟早会宣布的，但不是现在。”

责任编辑：张建利