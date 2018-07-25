原标题：冷眼 | 台军视若珍宝的这艘舰艇，却被美军拖来打靶……

自美国国防部取消对中国海军参与“环太平洋-2018”联合军演的邀请后，“环太”军演针对中国的意味越发浓烈。在美国海军与日本自卫队和澳大利亚海军的联演项目中，就包括了多项训练西太平洋方向“反介入作战”能力的课目。美国陆军在这场各国海军“主场”的军演中也不甘寂寞，与日本陆上自卫队首度进行使用陆基反舰导弹射击舰艇的训练，在训练中“成功”命中一艘美海军靶舰，并直指这项训练内容包含的“威慑”中国的用心。

▲图为美军导弹命中靶舰的瞬间。

当然，美国海军在这场“环太平洋”的国际联演中也不遑多让。继美国陆军击沉了首艘靶舰——退役的新港级登陆舰后，美国海军与参演的日本海自、澳大利亚海军等一道，又对第二艘靶舰开始了轮流轰击。此次遭受攻击的“苦主”也有所升级，是一艘退役的美海军佩里级导弹护卫舰。

▲图为被导弹命中开始下沉的佩里级护卫舰。

以美国为首的各国海军对这艘护卫舰展开了毫不留情的攻击。该舰在遭到包括反舰导弹和鱼雷在内的各种武器的轮流攻击中，最终在夏威夷附近海域的海上靶场沉没。

▲图为舰艏已经沉入水中时的场景。

在这场被美国自认为值得中国“注意”的演练背后，是美国对中国海上力量崛起的“焦虑”，以及美国陆军“掺和”国防部对华作战能力建设的新动向。

▲图为在此前的实弹射击中被击毁的新港级登陆舰。

美海军认为，随着中国海军的发展，美国在西太平洋海域的军力优势正在逐步下降，只凭借海上力量就能“遏制”中国的可能性也在减少。由此，美军在近年来发展出一系列新型作战理念，意在从装备和战法战术的更新入手，重塑对华军事优势。美国陆军与日本陆自进行的这项演练，以及美国海军与盟国海上力量的反舰射击训练，就是这种探索的一部分。

▲图为陆基NSM导弹发射的瞬间。

为了达到实战化训练的目的，以加强“应对”中国海军的能力，美国海军不惜血本，在每年的“环太平洋”军事演习中都拿出退役舰艇作为供各国海军进行实弹射击的靶舰。在今年的环太军演中被击沉的两艘靶舰，分属美海军新港级登陆舰和佩里级护卫舰。值得注意的是，在台湾海军的现役舰队中，上述两型舰艇仍在其中扮演重要的角色。台军引以为核心战力的舰艇，却被美军拖来打靶。

责任编辑：张建利