原标题：海关总署：停用长春长生各类疫苗
新京报快讯（记者许雯）据海关总署官网消息，问题疫苗事件发生后，海关总署对全系统国际旅行卫生保健中心（下称保健中心）的疫苗采购和使用情况进行了核查。经查，海关系统保健中心从未采购和使用长春长生生物科技有限公司和武汉生物制品研究所有限责任公司生产的狂犬病和百白破涉事问题疫苗。
为保证海关系统保健中心预防接种工作安全，保护广大出入境人员健康，海关总署已决定立即暂停采购和使用长春长生生产的各类疫苗。
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