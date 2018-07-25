原标题：称呼落马市委书记为“书记”，前下属被通报

24日，十三届甘肃省委第一轮巡视整改情况在甘肃省纪委监委官网集中公布。

2017年9月至12月，甘肃省委7个巡视组对甘肃省财政厅、省扶贫办、省交通厅、省住建厅、省水利厅等28个市县、单位开展了巡视。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，庆阳市委的巡视整改情况通报，首次披露了栾克军（2012年至2016年先后任庆阳市长、市委书记）、戴炳隆（2002年至2012年先后任庆阳副市长、市委副书记）等任职庆阳时的问题。而栾克军的前下属在接受巡视谈话时，仍称栾克军为“栾书记”而被巡视组点名。

甘肃省委巡视组指出，庆阳连续发生了栾克军、戴炳隆、张万福、王谦等领导干部重大违纪违法案件，庆阳政治生态遭到严重破坏，干部中存在跑官买官、拉帮结派、任人唯亲、封官许愿等问题。市委对干部队伍中出现的搞“小圈子”等问题敏锐性不强，存在松懈麻痹思想。一些领导干部对栾克军、戴炳隆、张万福、王谦等违纪干部的问题态度暧昧，在巡视谈话中仍然称呼“栾书记”“戴书记”，甚至向巡视组表达他们“耳鬓厮磨”惺惺相惜之情；一些干部有“到政协工作是消磨意志”“人大是弱势部门”等错误认识；个别干部认为“现在的县委书记没当头”；一些基层干部把主要精力放在琢磨权力、面子和势力上，看谁权大势强，把“当官说了算”看得很重的问题。

对此，庆阳市委从五个方面进行了整改。其中对甘肃省纪委移交的栾克军、王谦案件涉及庆阳市35名市管、县管干部违纪问题线索进行认真审查，依纪依规作出严肃处理，共处分14人（其中党纪重处分5人），诫勉谈话5人，批评教育16人，并在全市开展警示教育。

甘肃省委巡视还指出，庆阳市委常委会不严肃，个别非领导班子成员参加市委常委“三纠三促”对照检查发言，在当地主流媒体公开报道。落实党委会议事规则不认真，查阅市委常委会记录发现，栾克军任书记期间，市委常委会只研究干部和经济，且存在“一言堂”现象的问题。

对此，庆阳市委从四个方面进行了整改。整改通报称，庆阳市委要求非班子成员一律不参加市委常委会议、市委班子民主生活会，对市委常委会议列席人员根据需要从严控制。严格落实新闻报道三级审稿制度，严格按照八项规定实施细则要求从严控制次数和篇幅。

针对民主生活会没有辣味，2017年1月市委常委民主生活会上，12名常委中7人未就住房和配偶子女就业等个人重大事项作出说明的问题，庆阳市委也进行了整改。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，甘肃省委巡视组还点了庆阳市政府党组专题民主生活会时，市政府班子成员对王谦等干部不讲政治纪律和政治规矩、组织参与封建迷信问题避而不谈的问题。

王谦于2015年2月开始任庆阳市政府党组成员、副市长，去年12月被查。

庆阳市委整改通报对此称，庆阳在去今两年5次市政府党组会、常务会议上，深刻剖析王谦违纪违法问题，教育班子成员汲取教训，切实加强廉洁自律。组织重温学习《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》，明确要求今后开展批评与自我批评，只讲缺点和不足、不讲优点，切实增强党内政治生活的严肃性。

责任编辑：张申