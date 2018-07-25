省道突然塌了司机和车陷坑里 交警:好像大片(图)

原标题：省道路面突然塌了 司机和车侧翻陷坑里

封面新闻讯（王宏 见习记者钟晓璐 记者吴柳锋）“车辆陷下去的情形好像大片，太惊心动魄了，还好司机没什么大碍。”7月24日晚上9点左右，一川U牌照的别克车经过四川汶川境内省道303线24公里+600米处时，路基突然损毁沉降开裂，结果该车连人带车侧翻于坑内，司机轻微擦伤，说起事发情景，出警交警这样感叹。

事故后，卧龙镇交警中队立即前往现场进行救援。交警到现场的时候，司机正从侧翻的车辆里面往外爬。“司机被吓懵了，救护车来之前一直瘫坐在地上，两眼发直。”据汶川交警大队卧龙中队中队长孔令程介绍，司机经过救治，身体已无大碍，“车辆的安全气囊都演出来了，损毁严重，基本上报废了。”

与此同时，民警第一时间对该路段车辆进行交通管制和劝返，卧龙交通局已开展紧急路况处置工作。据现场工作人员介绍，路基沉降开裂主要是由于连日降雨，河水上涨长时间浸泡路基导致。

25日凌晨1点左右，道路旁的变道已抢通，只允许小型车辆单向通行，三轴以上的大型车辆禁止前往，双向通行时间暂不确定。截至记者发稿前，现场传来消息，道路裂缝有所扩大，不建议过往车辆前往。

责任编辑：张申