东北生育率垫底 东北朋友：婚都不想结生什么孩子

原标题：中国新闻周刊：这届东北人，不想生孩子

一

可以说，东北年轻人是全国最不想生孩子的。

辽宁省政府最近印发的《辽宁省人口发展规划（2016-2030年）》中提出，要完善生育家庭税收、教育、社会保障、住房等政策，探索对生育二孩的家庭给予更多奖励政策。

催生这事儿，东北很急，不过东北的年轻人一点都不急。

当下东三省的生育率，分别以0.73、0.74、0.75在全国各省中垫底，比全国平均线1.18差了一截，更比饱受“少子化”困扰的日本差了近一倍。

年轻人不生孩子，随之而来的是人口老龄化的压力。截至2017年末，辽宁省60周岁及以上户籍老年人口占总人口的比重为22.65%，同期全国60岁以上老年人口占总人口的比重为17.3%。

一边是年轻人不生孩子，一边是老龄化日益加深，东北的人口结构堪忧。以至于，《辽宁省人口发展规划（2016-2030年）》一方面催生二孩，一方面不得不实施渐进式延迟退休政策，还要支持老年人才自主创业呢。

今天东北的人口危机，跟其历史上的计划生育政策的推行是分不开的。

历史上的东三省特别是辽宁省，是中国的重工业基地，城市化程度较高。1985年辽宁省城镇人口约50%，而当时全国城镇人口只占23.71%，足足差了一倍。越是城市化程度高的省市，人口出生率越低，计划生育的成绩也就越大。

大学时有室友是沈阳人，本来有一个比他小6岁的妹妹，爸妈迫于压力最终流产夭折了。当时室友的爸妈都在工厂上班，违反计划生育的后果是被开除，别说养不起妹妹了，一家人的生计都要成问题。

三十年过去，今天辽宁省给室友这样那样的生娃福利，室友也不想生了。

二

低生育率与人口老龄化是全国趋势，明日中国看今天的东北。

根据国家统计局公布的数据，在“全面两孩”政策开放两年的时间里，不但每年出生人数都远远低于国家卫计委的预测，而且仅仅第二年，就出现了下降的趋势。

更让人焦虑的是，经济学家马光远指出，2016年出生人口虽然有增加，除了2016年全面放开二孩的初始效应，还有一个原因，就是2016年是农历的猴年，北方的习俗，羊年生孩子的人要少一点，都憋着生小猴子去了。

况且，全面两孩政策开放以后，按照2016年人口普查的结果，我国育龄妇女总和生育率也只有1.7，远远不到人口世代更替水平的2.1。要维持一个国家的长久发展，总和生育率必须超过2.1，也就是俗称的人口世代更替水平。

全国的年轻人显然都不想生孩子。人口学者姚美雄在2016年就指出，中国0至14岁的少儿人口占总人口比例已经降至16.5%，远低于27%的世界平均水平，处于严重少子化水平。一个直观的现象是，小学入学人数大幅减少。

国家统计局的数据显示，全国老龄化进程也在加速。据预测，到2030年60岁以上人口占比将达25%左右。到2050年前后，中国老年人口数将达到峰值4.87亿，占总人口的34.9%，即30年后三个人中就有一个老年人！

现在的年轻人，想想30年后自己老的时候，膝下无孙，上街都是跟老头老太太打招呼，会不会有了生孩子的动力呢？

三

依然没有，尤其是东北人。年轻人首先要顾着当下，来不及忧虑未来。人口结构问题带来的压力，正成为东北年轻人身上的一座大山。

人口老龄化导致的，是东北年轻人抚养老年人的压力增大。

人社部公布的《中国社会保险发展报告2016》，抚养比全国平均值是2.8，也就是2.8个劳动力（缴养老保险）要养一位老人。数据最低的是黑龙江，仅1.3，几乎相当于1个劳动力养一位老人。

这导致东北的养老金比较紧张。2017年辽宁养老金存额可支付月数为5.9个月，远低于平均水平17.2个月。为此，7月1日起全国正式实施养老保险基金中央调剂制度。

据彭博报道，涵盖全球178个国家的彭博夕阳指数显示，中国平均3.5名在职人员承担1位退休者的养老金，而更为合理的数据应该是7.3人支持一个老人。

与此同时，2012年中国15到59岁的劳动力年龄人口第一次出现绝对数量的减少，按趋势，在2010年到2020年中国的劳动力人口累计将减少近3000万人，人口趋向负债。

人口负债意味着创造的财富多用来消费，用于积累与投资的资源不足，进而限制了经济增长，经济因此可能出现停滞甚至是倒退。2016年上半年，吉林GDP增速为6.7%，黑龙江为5.7%，辽宁为负。

经济的不景气，让越来越多的年轻人出走关东。同事是哈尔滨人，2016年初从公司辞职来到北京，“企业基本就不盈利了，有时候基本上就是入账一笔发工资，我离职的第二个月，就发不出工资了。”

据2010年全国第六次人口普查数据，东北地区人口净流出180万。而在2000年全国第五次人口普查时，东北地区还有人口净流入36万。

与一般印象中的东北衰落以及人口流失不甚吻合的，是东北的房价。

国家统计局7月17日发布了2018年6月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。东北地区，像长春、哈尔滨、沈阳，无论是新房还是二手房，明显上涨。

有东北朋友调侃说，“房价成功抑制了生育率。”年轻人买房，掏空了长辈的六个钱包，哪还有闲钱去生孩子。

国家卫计委副主任曾表示，拥有第二个孩子是每个中国家庭的权利，但是沉重的经济负担成为阻碍这一权利实现的瓶颈。据卫计委2015年生育意愿调查的结果，因为经济负担而不愿生育第二个子女的占比达74.5%。

经济账让东北人的生育观念，显得和中国其他地方不一样。很多东北人生了女儿就高兴，生了儿子就皱眉。

因为从经济角度考虑，养女儿比养儿子划算。女儿出嫁，经济条件好就多给她点儿，经济条件差就少给她点儿。儿子则不同，娶个儿媳妇没房可不行。

有分析认为，今天东北人的前辈都是从华北地区闯关东而来，家族观念相对淡漠，认为眼下的生活最重要，下一代人的问题下一代人解。

从这个角度来看，东北人的观念相对进步啊，年轻人的思想越是进步，就越不想生孩子。就像某作家写的：因为我们每个人的自由，让人觉得应该为自己而不是为下一代而活。

如果换成东北朋友的大实话就是：“滚犊子，婚都不想结还生什么孩子，一辈子不安生。”话糙理不糙。（俞杨 ）

来源：微信公号“中国新闻周刊”

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