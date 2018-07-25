章文发声明称没强奸 受害人:我有当时物证 不怕他

原标题：新京报独家对话章文事件当事女子：持有当时物证 |沸点
新京报快讯（记者康佳 吴荣奎）今日，网络文章爆料媒体人章文在今年5月份对一女子进行性侵害。章文委托律师发声明称，强奸事实不存在。新京报记者独家对话爆料者，她表示自己仍持有当时物证，并说“我不怕他”。
今日，新京报报道，女子网络爆料在今年5月15日饭局醉酒后，媒体人章文将他带到一个小区内对其实施性侵害。今日上午，章文委托律师发表声明称强奸事实不存在，章文本人也表示未强迫他人做网文中的事情。
新京报记者独家对话爆料女子，对方称被迫发生关系时她曾一直哭着哀求章文。事发第二天，他将章文及共同认识的很多朋友都拉黑，事后还接到过章文的骚扰和威胁短信。虽目前未报警，但她表示仍持有事发当时的物证内裤。
爆料者说，公布此事希望章文能够公开道歉，“至少也可以鼓励更多女性，不要因为发生了这种事情觉得自己怎么样。”在看到章文及其律师的声明后，她回复自己并没有做错什么，也并不怕他（章文）。 对于章文代理律师在公开声明中暴露其职业一事，她认为自己的职业与此事并无关系。
点击进入专题：知名媒体人章文被曝性侵 蒋方舟等人实名指控
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