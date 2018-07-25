西安拟禁老旧车入三环 媒体:简单暴力 不怨你怨谁

原标题：陕西媒体评西安拟禁老旧车入三环：简单暴力，不解释也不说明

西安拟禁止老旧车入三环。

这两天，一项“十年废车令”闹得西安满城风云，虽然网上反对的声音显然要大于支持的声音，虽然目前只是征求意见稿，但是在昨天（7月24日）下午的媒体通气会上，西安市环保局的领导还是表示：这个政策肯定要去做的，不会取消。

纵观昨天下午整场媒体通气会，面对多家媒体的提问，西安市环保局似乎都应对自如：当你问他原因，他给你说大多人的利益，当你问他机动车污染占比，他给你说决心，当你问他要数据，他告诉你没带，当你问他要是大家不同意呢？他告诉你这个政策不会取消。

过了一晚，小编有几点感想：

是这届西安市民和媒体不行？

不管是昨天下午的媒体通气会，还是“西安环保”昨晚11点54发的微信文章里，西安市环保局都反复用“误读”来形容民众和媒体对于此项政策的理解。

小编只想问一句，这种误读是谁造成的？是我们“误读”了政策，还是一开始就没说明白？

7月23日西安市公安局和西安市环境保护局发布的《关于禁限行高排放老旧汽车的通告》，只写了将对2008年8月1日前注册登记的汽油（天然气）汽车和2013年7月1日前注册登记的柴油汽车实施禁限行管控。2020年8月1日后，禁止在西安市区通行。

为啥是2008年8月之前的车，并没有解释。于是大家只能猜，并将此项政策简称为“十年废车令”，就这样一传十十传百，机动车是不是只能开10年，就成了大家心里的一个大问号，你问我我问他，竟然造成了社会恐慌。

环保局对此的解释是，担心老百姓不懂“国二”，“国三”的概念，于是用这样的方式告知大家。

没写清楚，就不要怪民众和媒体“误读”。

大数据时代，

我们怎么就不能纠结数据了？

昨天下午的媒体通气会上，有记者提问：有没有科学计算，（这个政策出台）能降低多少排放量？

这是个非常重要的问题，一项政策的出台——尤其是这项政策还侵害到民众的利益时——把好处说明白是非常必要的，因为它是以牺牲民众利益为代价换来的。

我相信绝大多数人都支持治污减霾，我们需要知道的是，我淘汰了自己用了10年的车，换来了什么？我们需要知道的是，政策实施后能减少多少尾气排放？占总污染的比重是多少？它能让我们的空气质量有多大改善？

就好比我向慈善机构捐了一笔钱，我总能知道这钱都去哪干啥了吧？

针对这项政策的效果，西安市环保局的一位工作人员答非所问：限制的车辆排放污染物占比量比较大，国2及以下标准汽油车一辆车排放的一氧化碳占一辆国5机动车排放污染物总量的55%以上。其他数据今天没有带过来。

这个答案显然不能服众。

紧接着又有记者追问：咱们做这个事，就是要个数据为依据，数据最实际。按您刚才讲的，老旧车占的污染比例确实很高，但是没数据，很难说服大众。

环保局领导表示，能定这个政策，不一定纠结在数据上，但老旧车的排放量肯定是很大的，每个环节只要有污染排放，都要想办法降下来。

那我就很担心了，我家做饭油烟还挺大的，哪天叫我牺牲一下，以后别做饭了，还真挺怕怕的。

先让你牺牲

再来谈补偿

有记者问，禁令下来，有没有补贴。

环保局领导表示，实行双向补贴，淘汰旧车和买新能源车，政府都可以补贴。至于补贴是啥，怎么补贴，正在制定，会发布的。

禁令都出来了，补贴政策还没出来，这种“先牺牲你，怎么补偿你还不知道”的强势态度，为老百姓的怒火更添了一把柴。

反馈渠道为什么如此单向、“复古”？

此次《关于禁限行高排放老旧汽车的通告》，官方设置的反馈渠道，一个是来信，一个是电子邮件，一个是传真。

在全国政府都在大力发展政务微博、微信的时代，在去早市买个菜都用微信的时代，这三种反馈渠道确实“复古”。

不过也能理解，环保局领导昨天说，这个政策肯定要去做的，不会取消，征求的是条款。

好家伙，征求意见稿几个字还没掉呢！

整场媒体通气会，环保局领导说的最多的一句谚语就是“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”。

这句话本是用来劝勉别人，让自己多多自省的良言，到了这里竟然被用作强加禁令的理由。

面对社会问题时，总有主要矛盾和次要矛盾，搞清楚矛盾构成，向民众解释清楚，再对症下药，合理治疗。说到空气污染这个话题，陕西省以重工业为主的产业结构，以煤为主的能源结构，以公路运输为主的运输结构，导致我省污染物排放总量远超环境容量，成为制约我省空气质量改善的根本因素。

出台此项政策是否合理合法都暂且不讨论，至少从科学上你要让大众信服吧，不提供权威数据支撑你的决策，一纸禁令下来，内容简单暴力，既不解释，也不说明，没有数据，就是告诉你：2008年8月前的车基本是间接报废。

民众不怨你怨谁？还指望大家为此拍手叫好吗？

来源：陕西广播电视台微信公号“1018陕广新闻”

责任编辑：张申