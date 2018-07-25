修改涉台标注“大限”倒计时 这家航企又出问题

原标题：“大限”倒计时，美国航空、达美对台标注已改，夏威夷航空又出问题

7月25日是中国民航局要求外国航空公司修改官网涉台错误标注的最后期限。据外媒报道，达美航空、美国航空、联合航空、夏威夷航空4家美国公司将修改该网站对于台湾作为国家的表述。

据路透社报道，美国航空公司直到当地时间周二才确认将修改该网站对于台湾作为国家的表述。另外两家美国航空公司将在周三前做出修改，以免遭到中国的惩罚。

路透社此前报道称，美国政府非正式的告知，未来美国航空公司的网站将只显示台北机场代码和城市名。

另据彭博社援引一名消息人士报道，达美航空、美国航空、联合航空、夏威夷航空4家美国公司都将遵循中国政府的要求，在接下来一至两天内修改对官网涉台的错误标注。

25日中午，《环球时报》记者查询发现，达美航空和美国航空官网已经对涉台错误表述进行了修改，删除了“台湾”字样，分别保留城市名和机场名。夏威夷航空官网已经看不到台湾地区相关的机场名，并且输入台湾地名显示格式错误。而美国联合航空依然没有更改相关错误，仍将中国台湾地区与中国并列，单独进行“标注”。

夏威夷航空官网已经看不到台湾地区相关的机场名

美国航空官网保留了机场名。

达美航空保留了城市名

美国联合航空官网未作修改

责任编辑：张岩