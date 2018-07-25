南方影视中心拟分三期建设:未来将年产500部电影

原标题：未来将年产500部电影

佛山西樵国艺影视城内部景观

佛山市文广新局日前公布了《佛山市南方影视中心产业规划（2018-2025年）（征求意见稿）》（以下简称《意见稿》）。《意见稿》提出，自南方影视中心落户佛山后，佛山影视产业相关扶持政策密集出台，影视企业大幅增加，有意到佛山拍摄的剧组也明显增多。按照发展计划，南方影视中心拟分三期规划和建设，目标是可作为电影、电视剧、网络剧、网络大电影和系列微剧的生产中心，未来达到年产500部电影、2000集影视剧的产量规模。

现状：

本地影视产业链尚不完整

发展影视产业，佛山具备哪些有利条件？就此，《意见稿》分析，粤港澳大湾区战略下的佛山区位优势明显。同时，佛山历史悠久，是著名的武术之乡、陶瓷之乡、龙舟之乡，岭南文化特色突出。佛山景观资源丰富，拥有西樵山、佛山祖庙、清晖园等知名人文历史景观，也拥有亚热带特色的丰富自然景观。在多部知名功夫电影中，都能看到佛山身影。佛山功夫已经成为佛山文化“走出去”的一张名片。佛山以功夫片、动作片拍摄基地为特色，可挖掘、借力的资源极为丰富。

自2016年年底南方影视中心落户佛山后，佛山影视产业相关扶持政策密集出台，已受到一批国内主要影视企业的关注，有意到佛山拍摄的剧组明显增多，政策成效初显。截至2018年3月底，佛山影视类企业增加至600多家，增幅巨大，其中影视基地两家，影视放映发行企业192家、影视制作企业256家、影视设备及衍生品生产企业200多家。自 2017年以来，到佛山取景拍摄的剧组近200个。

同时，《意见稿》指出，从整体上看，佛山本地影视产业链尚不完整。从事影视创作和相关工作的人才较少，影视人才是佛山影视产业发展急需补足的一块短板。

计划：

形成完整影视产业生态圈

根据《意见稿》，南方影视中心产业规划分三期规划和建设：第一期为2018-2020年，完成一期影视基地建设与产业聚集。第二期规划为2021-2023年，完成南方影视中心整体打造及城市文化消费升级。第三期规划为2024-2025 年，成为享誉中外的中国南方影视中心。

南方影视中心产业规划项目的影视制作产能目标是，作为电影、电视剧、网络剧、网络大电影和系列微剧的生产中心，未来可达到年产500部电影、2000集影视剧的产量规模。

南方影视中心将形成一个完整的影视产业生态圈，以打造完整产业链为战略目标，包括版权交易、影视创意、影视拍摄、后期制作、发行宣传，以及衍生品、影视人才培养、影视旅游休闲等各个环节。

在区域发展模式上，佛山拟按照一区一重点进行打造，分别是影动禅城（佛山影视文化创意中心），打造成为佛山影视创意思维、影视创意人才、影视创意企业最为集中的地方；影服南海（佛山影视文化服务中心），利用西樵山国艺影视城、南海影视城等影视基地大力发展影视拍摄制作服务等；影研顺德（佛山工业设计中心），依托顺德区作为全国首个国家工业设计与创意产业基地的先发优势，发展影视科技研发、影视特种设备生产制造业等；影游三水/影游高明（佛山影视生态休闲旅游中心），依托三水和高明良好的环境，在佛山全域影视文化旅游的基础上，重点打造三水、高明影视文化休闲旅游品牌。

文/羊城晚报记者 景瑾瑾 图/羊城晚报记者 张闻

责任编辑：张申