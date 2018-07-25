长生生物被全面停产或退市 这个证券公司踩雷质押

原标题：昨夜重磅！长生生物被ST，全面停产或存退市风险！这一证券公司踩雷质押 苦不堪言……

周一受长生生物“疫苗”事件发酵影响，医药板块整体下跌。但周二盘面出现分化，部分医药股开始止跌反弹。

据悉，自问题疫苗被曝光后，长生生物已经连续吃下7个一字跌停，跌幅超过50%，市值蒸发125亿元。

但显然，长生生物的下跌之路仍未结束！

股票“戴帽”

昨晚，长生生物发布公告称，公司股票于7月25日停牌一天，26日复牌。自7月26日起被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST长生”，公司股票交易日涨跌幅限制为5%。此外，长生生物董事长等15人，已被长春新区公安分局依法刑拘。

长生生物公告表示，近日，吉林省食品药品监督管理局已收回长春长生狂犬病疫苗药品 GMP 证书。目前长春长生停止狂犬病疫苗生产及销售。子公司所有产品已被暂停批签发。

目前，除百白破联合疫苗、冻干人用狂犬病疫苗产品被责令停产外，公司经研究决定对公司其他产品也采取全面自主停产，以上生产车间在停产期间自查自纠，进行全面、彻底的整改。目前复产时间不确定。公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1 条规定，公司股票自复牌之日起将实施其他风险警示。

据长生生物23日午间公告，因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。同日，公司披露，如果公司因前述立案调查事项被监管部门最终认定存在重大违法行为或移送公安机关，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市。

深交所相关负责人表示，将密切关注相关事项进展，若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条规定所述生产经营活动受到严重影响的情形，深交所将对公司股票交易实施其他风险警示。

据悉，目前此事件也殃及了长生生物大股东质押股票的券商。

兴业证券“踩雷”

周二大盘强势上攻，非银金融板块表现抢眼。但兴业证券却大幅低开，收盘仍下跌0.94%。只因——

公司是长生生物股权质押方！

中登公司数据显示，长生生物股权被质押了28%，其中大部分质押方为兴业证券。

长生生物股东虞臣潘于5月22日、3月29日向兴业证券分别质押72万股以及1082万股。

质押股份最大的是长生生物副董事长张洺豪（董事长高俊芳之子），持有长生生物1.74亿股，占公司总股本的17.88%。包括7月23日补充质押的7336万股，目前张洺豪已累计质押1.67亿股，占其所持股份的95.86%，质押方均为兴业证券。

另外，长生生物股东芜湖卓瑞创新投资管理中心（有限合伙），也在去年5月份，向平安证券质押了4943万股股份，质押期为两年。

随着长生生物的连续跌停，股权质押“爆仓”风险在逐步增大。

而深交所23日晚间发布消息称，已对长生生物相关股东所持股份进行限售处理。作为质押方的兴业证券将“有苦难言”。

兴业证券7月24日晚公告称，将评估长生生物大股东、董监高股份限售对公司的影响。公告指出，融资人虞臣潘、张洺豪实际质押长生生物股份数为1.78亿股，其中张洺豪质押1.67亿股。鉴于深交所对长生生物大股东、董监高所持股份实施限售，公司将实时跟踪事态发展，及时评估对公司经营状况的影响并作出应对。

问题疫苗案件引发各方关注

习近平：一查到底，严肃问责

23日晚间，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平表示，长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产疫苗行为，性质恶劣，令人触目惊心。有关地方和部门要高度重视，立即调查事实真相，一查到底，严肃问责，依法从严处理。要及时公布调查进展，切实回应群众关切。

习近平强调，确保药品安全是各级党委和政府义不容辞之责，要始终把人民群众的身体健康放在首位，以猛药去疴、刮骨疗毒的决心，完善我国疫苗管理体制，坚决守住安全底线，全力保障群众切身利益和社会安全稳定大局。

李克强：必须给全国人民一个明明白白的交代

李克强总理在批示中要求，国务院要立刻派出调查组，对所有疫苗生产、销售等全流程全链条进行彻查，尽快查清事实真相，不论涉及到哪些企业、哪些人都坚决严惩不贷、绝不姑息。对一切危害人民生命安全的违法犯罪行为坚决重拳打击，对不法分子坚决依法严惩，对监管失职渎职行为坚决严厉问责。尽早还人民群众一个安全、放心、可信任的生活环境。

山东：对“问题疫苗”流入事件一查到底

山东省委、省政府针对长春长生公司不合格百白破疫苗流入山东事件，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示精神，主要领导同志要求提高政治站位，一抓到底，严格依纪依法查处，绝不姑息，坚决问责监管失职渎职行为，坚决重拳打击一切危害人民群众生命安全的违法犯罪行为，全力维护好保障好广大人民群众的切身利益。

吉林省纪委：已启动腐败调查

24日，中央纪委国家监委网站发布消息称，吉林省纪委监委坚决贯彻落实中央领导指示精神和省委部署，高度关注长春长生生物科技有限责任公司疫苗事件，要求对疫苗事件涉及到的责任者依纪依法，依照工作职能坚决查处，严肃追责。

国家药监局：对长春长生所有疫苗进行全流程、全链条彻查

23日下午，国家药监局召开党组扩大会议。会议决定，一是在前期工作基础上，进一步增加人员，充实案件查处工作领导小组力量，全力配合国务院调查组工作。二是对长春长生所有疫苗生产、销售全流程、全链条进行彻查，尽快查清事实真相，锁定证据线索。三是坚持重拳出击，对不法分子严惩不贷、以儆效尤；对失职渎职的，从严处理、严肃问责。四是针对人民群众关切的热点问题，做好解疑释惑工作。五是举一反三，对全国疫苗生产企业全面开展飞行检查，严查严控风险隐患。六是对疫苗全生命周期监管制度进行系统分析，逐一解剖问题症结，研究完善我国疫苗管理体制。

深交所：长生生物董监高、大股东股份被限售

23日晚间，深交所表示，为确保公司相关股东遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，深交所已对长生生物大股东、董监高所持有的股份进行限售处理。

长春新区公安分局：长生生物董事长等15人被刑拘

24日，长春长生生物科技有限责任公司董事长高某芳等15名涉案人员因涉嫌刑事犯罪，被长春新区公安分局依法采取刑事拘留强制措施。目前案件相关工作正在进行中。

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责任编辑：张岩