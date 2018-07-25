转隶后检察院内设机构咋改?最高检检察长给出答案

原标题：转隶后检察院内设机构怎么改？最高检检察长给出答案 |政解

新京报快讯（记者王梦遥）今天（7月25日），最高检在深圳举办大检察官研讨班，最高检检察长张军研讨班开幕式上说，检察机关的内设机构改革要重新组建专业化刑事办案机构，同时设立专门的民事检察、行政检察和公益诉讼检察机构或办案组。张军同时提到，检察机关要实行捕诉合一。

检察院内设机构如何调整？——将重新组建专业化刑事办案机构

随着国家监察体制改革推进，检察机关的反贪等职能、机构、人员已经全部转隶。在这一大背景下，检察院内设机构如何调整、如何运行，这些问题广受关注。

张军在会上做了回应。他先谈到大的框架，检察机关的内设机构改革总的思路，是按照习近平总书记“注重培养专业能力、专业精神”要求，突出专业化建设，坚持“一类事项原则上由一个部门统筹、一件事情原则上由一个部门负责”。

具体来说，在刑事检察方面，按照案件类型、案件数量等，重新组建专业化刑事办案机构，统一履行审查逮捕、审查起诉、补充侦查、出庭支持公诉、刑事诉讼监督等职能。

同时，从各类诉讼案件90%以上是民事案件、检察机关受理的民事行政申诉持续上升等实际出发，设立专门的民事检察、行政检察和公益诉讼检察机构或办案组。

张军说，要规范机构职能、名称，地方检察机关机构设置理念上与高检院相同，省、市两级院主要业务部门原则上与上级院对应设置，但不求绝对一致。但总的要以案件类别划分，实行捕诉合一，形成完整的、适应司法责任制需求、有助于提高办案质量效率和提升检察官素质能力的内设机构体系。

检察院内设机构为何改？——主要解决“三个不平衡”

之所以要以内设机构改革为切入点优化机构职能体系，可以说是检察机关应对现状所必须采取的措施。

张军说，国家监察体制改革是国家政治体制、权力架构的重大调整，此前检察机关以反贪为主、为重，由此派生出“三个不平衡”：一是刑事检察与民事检察、行政检察、公益诉讼检察工作发展不平衡，无论从机构设置、人员配备、能力素质看，还是从办案数量、监督效果和社会影响看，刑事检察都明显更强；二是刑事检察中公诉部门的工作与侦查监督部门、刑事执行检察部门的工作发展不平衡，公诉工作分量更重，力量配备也相对更强；三是由于前两种不平衡，也导致高检院、省级检察院的领导指导能力与市、县检察院办案工作的实际需求不适应。

一方面是“三个不平衡”，另一方面，社会发展中的很多矛盾和问题以案件形式进入检察环节，检察机关要充分履行好职责，刑事、民事、行政和公益诉讼案件都必须重视；同时，民众对公平正义有了更高要求，不仅要在刑事案件中感受到，也要在民事、行政、公益诉讼案件中感受到，如果检察机关仅满足于提供刑事检察法治产品，无法让民众满意；此外，检察机关是宪法规定的法律监督机关，其监督职能是多元的，应该涉及诉讼领域的方方面面。

也就是说，正是基于此前的发展现状和社会发展的新需求，检察机关要以内设机构改革为切入口、突破点，在本轮司法改革中创新发展。

责任编辑：张玉