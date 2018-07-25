原标题：民进党创党党员痛批“台独”：李登辉是罪魁祸首

据香港“大公网”7月25日消息，受在沪台商邀请，台湾知名学者、民进党创党党员朱高正教授在沪发表演讲，以《在中华民族伟大复兴中实现自我价值》，号召台商们要看清大趋势，认清“台独”分子害台的本质，更要重新认识祖国大陆的发展。

在来到上海之前，朱高正刚刚在德国出席了特里尔大学朱子学研究中心的成立仪式。特里尔是马克思的故乡，今年正好是朱熹诞辰888周年和马克思诞辰200周年。作为朱熹的26代嫡孙，又是波恩大学哲学博士，朱高正对于程朱新儒学与马克思主义的融合感到高兴，并寄希望于这次中外哲学理论的碰撞推动中华民族伟大复兴。

曾经是民进党创党党员的朱高正，在演讲中对于当前的台湾形势多有担忧。他说，在德国时看过德媒对于中国改革开放四十年的成就作过梳理：GDP增长了40倍，成为世界第二大经济体；外贸总额增加了200倍。与之相对的却是台湾的不断衰落。早前台湾的经济总量曾经占到大陆的45.3%，而今天已经不到4.2%，他预言不用四年就会跌穿2%。因此，蔡英文前不久还敢说当前台湾经济是20年来最好的时候，简直“违反常识”。

朱高正说，搞“台独”是造成台湾衰落的主要原因，而李登辉就是罪魁祸首。1993年，他曾致信李登辉：“天下至广，非一人所能独治”。此后从陈水扁到蔡英文，无不是倒行逆施，大搞去中国化。在他看来，现在的台湾年轻人看不到前途，有人稍有不同意见就会被扣上“唱衰台湾”的帽子：“已经够衰了还需要唱吗？”与此同时，大陆对于文化却日渐开放和包容。

朱高正认为，在大陆的台商已经是一个新的族群，他们比岛内民众更了解大陆，应该担起社会责任，更好认清大陆的发展，推动两岸交流：“都是一家人，应该多体贴，中华民族的前途是光明的”。最后，他郑重勉励在场台商，一个人再有能力也要以祖国为支撑，“中国也是台湾同胞的祖国”。

责任编辑：张玉